Ruhani'den Özeleştiri: Halkın Sesini Dinlemeliyiz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinde son günlerde yapılan protesto gösterilerini değerlendirdi. Ruhani, "Halkımızın sesini dinlemeliyiz ve bunun ötesinde isteklerini yerine getirmeliyiz" dedi.

"GENÇ KUŞAĞI DİNLEMELİYİZ"

Ekonomi kurmayı ile bir araya gelen Ruhani, burada yaptığı konuşmada ülkedeki sorunların ana nedeninin ülke yetkililerin genç kuşaktan uzaklaşması olarak değerlendirdi. Ruhani, "Genç kuşak 'benim de söz hakkım var, sözlerimi dinlemelisiniz' diyor. Halkımızın sesini dinlemeliyiz ve bunun ötesinde isteklerini yerine getirmeliyiz" diye konuştu.

"ÖZGÜRLÜK PARAYLA OLMAZ"

Halkın isteklerinin sadece ekonomi ile sınırlı olmadığını söyleyen Ruhani, halkın kültürel ve toplumsal taleplerinin de olduğunu kaydetti. Ruhani, "Birileri halkın sadece para, ekonomi istediğini düşünüyor. Bunlar yanlış adres veriyor ve bu halka ihanet demektir. Özgürlük sadece parayla olmaz." dedi.

"SOSYAL MEDYAYA KISITLAMA KALDIRILMALI"

Sosyal medyaya konulan erişim yasağını eleştiren Ruhani, "Ülkedeki özel durum nedeniyle sosyal medyaya getirilen kısıtlama devamlı olmamalıdır. Bunu yaptığımızda son bir haftada 100 binden fazla insan işini kaybetmiş oldu. Birileri halkın sadece devlet televizyonunu izlemesini istiyor. Devlet televizyonu da sadece bir grubun değil halkın sesi olmalı" değerlendirmesinde bulundu.

"ABD SİYASİ PRESTJİNİ ZEDELEDİ"

ABD'nin İran'daki protesto gösterilerini BM Güvenlik Konseyi'ne taşımasını da eleştiren Ruhani, ABD'nin buradan sonuç alamayarak "siyasi prestijini" zedelediğini söyledi. Ruhani: "BM Güvenlik Konseyi ülkeleri ABD'nin ağzının payını verdi" diye konuştu.