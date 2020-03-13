SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Rudy Gobert'ten sonra Diego Costa da koronavirüs şakası yaptı, büyük tepki topladı - Spor
Çin Halk Cumhuriyeti, Rudy Gobert, Diego Costa, Utah Jazz, Spor

Rudy Gobert'ten sonra Diego Costa da koronavirüs şakası yaptı, büyük tepki topladı

Tüm dünyada binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs ile ilgili Diego Costa'nın yaptığı şaka tepki çekti. Maç çıkışı gazetecilere doğru öksüren Costa'nın hareketi, büyük eleştirilere neden oldu. Daha önce de NBA'de oynayan Rudy Gobert benzer bir şaka yapmış, daha sonra Fransız basketbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

13.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:25
Rudy Gobert'ten sonra Diego Costa da koronavirüs şakası yaptı, büyük tepki topladı

Çin'de ortaya çıkan dünya genelinde yaygınlaşan koronavirüs nedeniyle şimdiye kadar yaklaşık 4 bin 300 kişi hayatını kaybetti. Birçok organizasyonun da iptal edilmesine neden olan koronavirüs ile ilgili Utah Jazz'ın basketbolcusu Rudy Gobert'in ardından, benzer bir şaka da Diego Costa yaptı.

Oldukça ciddiye alınması gereken bu konu hakkında İspanyol golcünün yaptığı şaka, basın mensuplarının tepkisini çekti.

GAZETECİLERE DOĞRU ÖKSÜRDÜ

Anfield Road'da Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında rakibini uzatmalarda 3-2 yenerek çeyrek finale yükselen Atletico Madrid'de karşılaşma sonrası soyunma odasından çıkan Diego Costa, gazetecilerin üzerine doğru öksürdü.

"BUNA SADECE KENDİSİ GÜLDÜ"

Diego Costa'nın koronavirüs ile ilgili yaptığı bu şaka, basın mensupları tarafından komik bulunmadı. Birçok basın mensubu Diego Costa'nın şakasını yersiz bulurken, bazı gazeteciler "Buna sadece kendisi güldü" yorumunu yaptı.

Hatırlanacağı üzere Utah Jazz'da forma giyen Fransız basketbolcu Gobert de bir basın toplantısının ardından ellerini mikrofonlara sürerek, Diego Costa'nın şakasına benzer bir harekette bulunmuştu. Daha sonra Gobert'in koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı Spor
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı
Kolonya ve dezenfektan hamlesi! Benzindeki bir zorunluluk askıya alındı Spor
Kolonya ve dezenfektan hamlesi! Benzindeki bir zorunluluk askıya alındı
Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili korkutan sözler Spor
Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili korkutan sözler
Koronavirüse yakalanan ünlü çift, karantinadan ilk pozunu paylaştı Spor
Koronavirüse yakalanan ünlü çift, karantinadan ilk pozunu paylaştı
Diyanet, 'Cuma namazı kılınmayacak' iddialarına yanıt verdi Spor
Diyanet, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Dünyaca ünlü kalp cerrahı açıkladı! İşte virüse karşı alınacak 8 önlem Spor
Dünyaca ünlü kalp cerrahı açıkladı! İşte virüse karşı alınacak 8 önlem
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü
Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Yıllar sonra babasını gören Ali Vefa travma geçiriyor! Mucize Doktor 27. bölüm fragmanı yayınlandı
Yıllar sonra babasını gören Ali Vefa travma geçiriyor! Mucize Doktor 27. bölüm fragmanı yayınlandı
Son dakika: Türkiye'de ikinci yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı
Son dakika: Türkiye'de ikinci yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
Koronavirüsten korunmak için yoğurda arap sabunu kattı, zehirlendi: İçimi temizler diye düşündüm
Koronavirüsten korunmak için yoğurda arap sabunu kattı, zehirlendi: İçimi temizler diye düşündüm
Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri
Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de birkaç oyuncuda koronavirüs belirtisi görüldü
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de birkaç oyuncuda koronavirüs belirtisi görüldü
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındı
Türk Telekom Stadyumu'nda derbi için koronavirüs önlemi! Dezenfekte edilecek
Türk Telekom Stadyumu'nda derbi için koronavirüs önlemi! Dezenfekte edilecek
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda koronavirüs saptandı! Futbol ve basketbol takımları karantinaya alındı
Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda koronavirüs saptandı! Futbol ve basketbol takımları karantinaya...
Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur
Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur
Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı
Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Donald Trump Ruhsar Pekcan Meral Akşener Vladimir Putin
Magazin Hadise Cem Yılmaz Uğur Akkuş Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ersun Yanal Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Göksel Gümüşdağ
Daha Fazla Avrupa Vatandaş Kopenhag Başakşehir
Şu an buradasınız: Rudy Gobert'ten sonra Diego Costa da koronavirüs şakası yaptı, büyük tepki topladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 10:30:05. #1.14#