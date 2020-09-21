RTÜK bu programa ne diyecek? Canlı yayında vatandaşı büyüyle korkutup dolandırıyorlar Dolunay TV'de yayınlanan ve kendisini Metafizik Uzmanı olarak tanıtan Hakan Kenan'ın sunduğu programda, "Üzerinizde büyü var" denilerek vatandaşlar dolandırılmaya devam ediliyor. Büyüyle korkutulan vatandaşlara dua kitabı satmaya çalışan program için RTÜK'ün ne tür işlem yapacağı merakla bekleniyor.

Haberler.com/ Geçtiğimiz hafta sonu Haberler.com olarak, Dolunay TV'de yayınlanan ve Metafizik Uzmanı olarak gösterilen Hakan Kenan'ın sunduğu programda, vatandaşın dini duyguları sömürülerek dua kitapları satıldığını ifade etmiştik. "Üzerinizde büyü var" denilerek vatandaşa korku salınan programda sözde büyüden kurtarmak için dua kitapları satılmaya çalışılıyor. Vatandaşları mağdur etmeye devam eden program, yayınına devam ederken RTÜK'ün söz konusu programla ilgili ne tür işlem yapacağı ise merak konusu oldu.

"ÜZERİNİZDE YOĞUN ŞEKİLDE BÜYÜ TESPİT ETTİK"

Programın sunumunu yapan ve kendisine hoca diye hitap edilen Hakan Kenan'ın canlı yayında 'ücretsiz arama' diye duyurduğu telefon numarasını arayan vatandaşlardan isim-soyisim, doğum tarihi ve anne adı gibi bilgiler alınarak daha sonra geri dönüş yapılacağı söyleniyor. Birkaç gün sonra söz konusu programdan aradıklarını söyleyerek, "Hakan Kenan hocamızı arayarak sıkıntılarınızı dile getirmişsiniz. Hocamız, yaptığı istişareler sonrası üzerinizde yoğun şekilde büyü olduğunu tespit etti. Ama merak etmeyin Allah'ın izniyle hocamızın dualarıyla bu sorunu def edeceksiniz. 21 günlük uygulama süresi var, bu sürenin sonunda hiçbir sorununuz kalmayacak" denilerek sizlere dua kitapları satılmaya çalışıyor.

BÜYÜYLE KORKUTUP DUA KİTABI SATIYORLAR

Dua kitaplarını göndermek için adres bilgileri isteyen telefondaki operatör, "Bu dua kitabı nedir?" diye sorduğunuzda "Hocamızın Mekke ve Medine'den getirdiği kitaplar" diye yanıt veriyor. "Peki bu kitaplar için ücret ödeyecek miyiz?" diye sorulduğunda ise 109 lira gibi bir ücreti olduğu söyleniyor.

RTÜK'ÜN YAPACAĞI İŞLEM MERAKLA BEKLENİYOR

Söz konusu program, vatandaşı büyüyle korkutup dua kitapları satmaya çalışıyor. Canlı yayında bu duruma değinilmezken, gerçek programı aradığınızda ortaya çıkıyor. Yayın hayatına hala devam eden program için gözler RTÜK'te. RTÜK'ün vatandaşı dolandıran bu program hakkında ne tür bir işlem yapacağı merakla bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com