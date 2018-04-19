Royal Halı ve Pierre Cardin'in Yeni Koleksiyonları Görücüye Çıkacak

Royal Halı ve İplik A.Ş. bünyesinde bulunan ve Türkiye halı sektörünün iki önemli markası olan Royal Halı ve Pierre Cardin Halı'nın 2018 yılı yeni ürün ve koleksiyonları DOMOTEX Fuarı'nda görücüye çıkacak.

Royal Halı ve Pierre Cardin Halı, 2018 yılı yeni sezon koleksiyonlarını Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 24- 27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek DOMOTEX Fuarı'nda ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Türkiye'den ve dünyanın birçok yerinden katılımcılar ile iş bağlantısı kurmak isteyen firmaları bir araya getirecek olan fuarda, Royal Halı ve Pierre Cardin Halı'nın C220 No'lu standı 1. Hall'de yer alacak. Royal Halı ve Pierre Cardin Halı DOMOTEX Gaziantep Makine Halısı Fuarı'nda Türkiye'de ilk kez 8 renk yerine Axminster tezgahı kullanılarak 16 renk olarak üretilen " Beykoz koleksiyonunu" sergileyecek. Fuarda dikkatleri üzerine toplayacak diğer koleksiyonlarda yer alan el halısına en yakın makine halıları olmaları ve istenilen şekilde katlanılabilmelen halılar da fuarın gözdesi olacak. Fuarda ayrıca Leonardo da Vinci'nin 6 metrekarelik halıya dokunan "Mona Lisa" tablosu da yer alacak.

Studio markası ile de kişiye özel halı tasarımı imkanı sunan Royal Halı, fuara özel hazırlanan koleksiyonlarını da beğeniye sunacak.

2 markada 11 yeni koleksiyon

Royal ve Pierre Cardin Halı, yeni sezona iddialı giriyor. Adlarını Türkiye'nin il ve ilçelerinin tarihi ve turistik merkezlerinden alan koleksiyonlarda Royal Halının 6, Pierre Cardin Halının 5 yeni koleksiyonu bulunuyor. Canlı ve pastel renklerin, gerçek el halısı desenleriyle harmanlandığı koleksiyonlar, otantik ve cesur bir stili yansıtıyor. Halı sektöründe AR-GE ve inovasyona yapılan yatırımlarla öne plana çıkan Royal Halı ve Pierre Cardin Halı, bugüne kadar Akıllı Koruma, Tozumaz, Sıfırtoz ve Geleneksel Ebru Sanatının halıya uygulanması gibi birçok ilki gerçekleştirdi. Ayrıca Royal Halı ve Pierre Cardin Halı, Türkiye'de bir ilke daha imza atarak 2011 yılında halıda sigorta dönemini de başlatmasıyla dikkatleri üzerinde toplamıştı. - GAZİANTEP