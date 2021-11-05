Royal Antwerp - Fenerbahçe maç özeti izle! 4 Kasım UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç!

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp deplasmanına gitti. Peki Royal Antwerp - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Royal Antwerp - Fenerbahçe canlı anlatım, canlı takip izle! Royal Antwerp - Fenerbahçe maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı? 4 Kasım UEFA Avrupa Ligi Royal Antwerp - Fenerbahçe maç özeti yayınlandı mı, maçın golleri yayınlandı mı?

ROYAL ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Royal Antwerp - Fenerbahçe 4 Kasım Perşembe bugün saat 23:00 'da başlayacak.

ROYAL ANTWERP - FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Royal Antwerp - Fenerbahçe maçı Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacak.

ROYAL ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ? MAÇ BİTTİ Mİ?

Royal Antwerp - Fenerbahçe maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 3-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam etmektedir.

ROYAL ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ İZLE!

Royal Antwerp - Fenerbahçe maçının özetini Exxen platformundan izleyebilirsiniz. Maç bitiminde özeti yayınlanacaktır. Henüz maç bitmedi. Özeti yayınlanmadı.

ROYAL ANTWERP - FENERBAHÇE EXXEN MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

ROYAL ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Maç 3-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir:

Fenerbahçe'nin golleri:

9. dakika : Mert Hakan Yandas

16. dakika : Max Meyer

29. dakika : Mergim Berisha

Maç şuanda 3-0 oldu. Fenerbahçe deplasmanda 3-0 önde.

ROYAL ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Antwerp'da, Bosuilstadion Stadyumu'nda oynanacak.

ROYAL ANTWERP - FENERBAHÇE HAKEMİ KİM?

Royal Antwerp ile Fenerbahçe arasındaki mücadeleyi Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetiyor.

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