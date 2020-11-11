Rosebella kozmetik, MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak

TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde, 18-21 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirecek olan MÜSİAD EXPO Fuarı, iş dünyasının çok sayıda temsilcisini bir araya getiriyor. Ülkemizin iş insanlarının tüm dünyayla temas etme fırsatı bulacağı fuarda yer alacak olan Rosebella kozmetik, Salon 6 Stand 643B'de ziyaretçileriyle buluşacak.

Ülkemizin ve iş dünyamızın uluslararası pazarlardaki etkinliğinin artırılması amacıyla düzenlenen MÜSİAD EXPO Fuarı, 18-21 Kasım 2020 tarihinde ilk kez TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Her yıl giderek artan katılımcı sayısı ve sektör çeşitliliği olan fuar, bu yıl da iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirecek.

İŞ İNSANLARI İÇİN ÖNEM TAŞIYOR

Üretim, ticaret, ihracat ve yatırım alanlarında, Türkiye'nin iş insanlarının tüm dünyayla temas ederek işlerini geliştirmesine vesile olacak MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı, dünyanın geçtiği bu zor bir dönemde büyük bir önem taşıyor. 'Maske, Mesafe ve Temizlik' kuralına oldukça önem verilen organizasyonda tüm katılımcı ve ziyaretçiler hassas kontroller sonrasında içeri girebilecek ve fuar alanında temassız teknolojiler kullanıma sunulacak. Yoğunluk kontrolü ve dezenfeksiyon işlemleri için ise özel ekipler görev yapacak.

ROSEBELLA, SALON 6'DA ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAYACAK

Isparta'nın en taze Rose Damascane güllerinin özleriyle oluşturulan, hyaluronik asid ve vitaminlerle güçlendirilen Rosebella; ürünleriyle ve bitkisel içerikli kişisel bakım markası The Soap Factory ile MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı'nda yerini alıyor. Farklı stant tasarımıyla fuara iddialı bir katılım yapmayı planlayan Rosebella kozmetik, Salon 6 Stand 643B'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

ROSEBELLA'DAN ÖZEL KAMPANYALAR

Rosebella kozmetik, fuar boyunca müşterilerine sıcak satış gerçekleştirecek. Tüm ürünlerde fuara özel kampanya fiyatlarıyla müşterisinin karşısına çıkacak. Rosebella ve The Soap Factory müşterileri, beğendikleri ve alıştıkları ürünleri daha uygun fiyatlarla satın alma fırsatını yakalayacak.

İŞ DÜNYASINA YENİ FIRSATLAR SUNACAK

MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı, firmalara direkt satış, yeni pazar kazanımları, ikili iş görüşmeleri, yeni ticari ortaklar, daha kaliteli ürün ve marka imajı, birebir tanıtım ve teşhir imkânı, rekabet gücünüzü öğrenmek, dağıtıcı, temsilci, bayii ve acente bulmak, iş ve iletişim ağını geliştirmek, her kıtadan ticaret temsilcileriyle buluşmak gibi birçok avantaj sağlayacak.