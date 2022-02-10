Rooney: 10-15 sene önce soyunma odasına gidip 'alkolle mücadele ediyorum' diyemezdim

İngiltere Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Wayne Rooney, bir dönem yaşadığı alkol probleminin hayatının en kötü zamanlarını geçirmesine neden olduğunu söyledi.

Şimdi İngiltere'nin ikinci futbol ligi Championship'de Derby County'yi yöneten Rooney, hayatını konu alan belgeselin yayımlanmasından önce BBC Breakfast programında Sally Nugent'ın konuğu oldu.

Manchester United'ın ve Milli Takım'ın en skorer oyuncusu olarak tarihe geçen Rooney, o dönem en büyük korkusunun "ölüm" olduğunu ifade etti.

36 yaşındaki eski kaptan, "Hatalar yaparsınız. Ben de yaptım. Bu hatalar arasında kızlar olur, alkollü araç kullanmak olur, ki bunu yaptım. Bu hata birilerini öldürebilirdi, benim ölümüme neden olabilirdi. Oldukça kötü bir noktaydı" dedi.

Rooney, bu süreç içerisinde kendisini ve ailesini kurtarmak için yardıma ihtiyaç duyduğunu fark ettiğini ancak yaşadığı pek çok sorunu eski bir futbolcu olarak gizli tutmak zorunda kaldığını belirtti:

"10-15 sene önce soyunma odasına gidip de 'alkolle mücadele ediyorum, ruhsal problem yaşıyorum' diyemezdim. Demedim de zaten."

Rooney'in çocukluğundan Derby'deki menajerlik kariyerine kadar hayatını konu edinen 'Rooney' isimli belgeseli, Amazon Prime platformunda Cuma günü yayımlanacak.

BBC Sport, belgeselden öne çıkan bazı bölümleri şöyle sıraladı:

Kavga problemi

Gençliğinde çok hoş bir çocuk olmadığını belirten Rooney, küçük yaşlarda karıştığı kavgaları anlatıyor.

12 yaşında karıştığı bir kavgadan dolayı kendisine birçok dikiş atıldığını belirtiyor ve 13 yaşında da Manchester'da bir başka kavgada çenesinin kırıldığını aktarıyor.

Everton'ın genç akademisindeyken yaşadığı bir olayı ise şöyle dile getiriyor:

"Bir gün bir şişe elma şarabıyla yolda karşıdan karşıya geçiyordum. Antrenörüm Colin Harvey, durdu ve yolun karşısına geçmeme müsaade etti. Ertesi gün idmanda beni kenara çekti ve 'Dinle beni. Sen, senin yaşlarında gördüğüm en büyük yeteneğe sahipsin. Bunu harcama' dedi."

Premier Lig'in en genç golcüsü

Belgeselde Rooney, 16 yaşında Everton forması giyerken antrenmanların en iyi oyuncusu olduğunun farkında olduğunu söylüyor.

19 Ekim 2002'de ise bunu tüm dünyaya duyurmayı başardı.

17'nci yaşına girmesine yalnızca 5 gün vardı. Takımı Everton, 30 maçtır yenilmeyen Arsenal ile karşılacaktı. Londra takımında Thierry Henry, Patrick Vieira, David Seaman ve Sol Campbell gibi yıldız oyuncular vardı.

Hepsinin ne kadar büyük oyuncu olduğunu hatırlasa da, o gün o oyunda iz bırakmak istiyordu:

"Bu 16'ncı yaşımdaki son maçımdı. 16 yaşımdaki son maçımda bir gol atmak istiyordum."

Yedek kulübesinden sahaya girerken tek bir düşüncesi olduğunu hatırlatıyor: "Bir şans yakalarsam herhangi bir yerden şut atacağım."

Maçın son dakikasında rakibi Campbell'ın geri adım attığını gören Rooney bunun bir fırsat olduğunu düşündü ve Goodison Park'ı çığlıklara boğdu.

Lig lideri Arsenal'in o maçla birlikte yenilmezlik serisi son buldu ve maçın spikeri Clive Tyldesley, herkesin Wayne Rooney'in adını hatırlamasını söyledi.

2004 yılında 27 milyon sterlin bonservis ücreti karşılığında Everton'dan Manchester United'a transfer olan Rooney, 559 maçta 253 gol atmıştı.

Rooney, Manchester United forması ile İngiltere Premier Ligi'ni 5; Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve İngiltere Federasyon Kupası'nı ise birer kez kazanmıştı.

Golcü futbolcu, Everton forması giydiği 2002-2004 yılları arasında oynadığı 77 maçta 17 kez fileleri havalandırmıştı.