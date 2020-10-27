Rönesans Holding'e ödül
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rönesans Holding'e ödül

27.10.2020 15:17 | Son Güncelleme: 27.10.2020 15:22
Rönesans Holding'e ödül

Rönesans Holding, bu sene dördüncüsü düzenlenen 'Social Media Awards Turkey 2020'de holding kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.

Rönesans Holding, bu sene dördüncüsü düzenlenen 'Social Media Awards Turkey 2020'de holding kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.

Ulusal ve uluslararası arenada sürdürülebilir iş modeliyle önemli konumda faaliyet gösteren Rönesans, bu yıl online olarak dördüncüsü düzenlenen Social Media Awards Turkey 2020'de holding kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu. Sosyal medyada en başarılı performansı gösteren marka ve ekiplerin ödüllendirildiği yarışmada jüri; yayınlanan sosyal medya çalışmalarını, dijital projeleri ve sosyal medya performanslarını değerlendirdi.

Holding geçtiğimiz yıl aynı değerlendirmede bronz ödülün sahibi olmuştu. Holding, bulundukları platformlarda her geçen gün artan takipçi sayısı ile birlikte etkileşimi yüksek paylaşımlar gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıla oranla en fazla takipçi artışı holdingin Youtube kanalında yaklaşık yüzde 43lük farkla kaydedilirken profesyonel hayatın dinamiklerine uygun içerikleriyle Linkedin ikinci sırada yüzde 17'lik artış gösteriyor, sonrasında sırasıyla Twitter, Instagram ve Facebook geliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Bülent Turan Mustafa Akıncı Devlet Bahçeli
Magazin Aslı Enver Işın Karaca Serdar Ortaç Hatice Çarpar
Spor Falcao Podolski Yücel İldiz Arda Kardeşler Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Hatay Patlama İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rönesans Holding'e ödül - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 15:43:13. #1.14#
title