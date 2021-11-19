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Ronaldo'yu yıkacak karar! Zidane, güle oynaya Messi'nin yanına gitti

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Manchester United'dan gelen teklifi takım çalıştırmak istemediğini söyleyerek reddeden Zinedine Zidane, PSG ile prensipte anlaştı. Fransız teknik adam, Ronaldo'dan sonra Messi'nin hocası olacak.

Pochettino ile yolları ayırmaya hazırlanan PSG, Fransız teknik adam Zidane'la görüşüyor. Mundo Deportivo'nun haberine göre Zidane ile yapılan görüşmeler olumlu geçti. Adı Manchester United'la da anılan deneyimli hoca, PSG'ye giderse, Ronaldo'nun ardından Messi ile de çalışmış olacak.

Ronaldo yıkılacak! Manchester United'ı reddeden Zidane, Messi'nin takımı PSG ile anlaştı

"YAZ DÖNEMİ GÖRÜŞÜRÜZ"

Zinedine Zidane, Manchester United'ın teklifini takım çalıştırmak istemediği için reddetmişti. Fransız hocanın, "Yaz döneminde görüşelim" dedikten sonra PSG'ye yeşil ışık yakması kafaları karıştırdı.

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