Ronaldo'nun yere attığı pazubandı, 2.5 milyon euroya açık artırmaya koyuldu, geliri SMA hastası bir bebek için kullanılacak
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Ronaldo'nun yere attığı pazubandı, 2.5 milyon euroya açık artırmaya koyuldu, geliri SMA hastası bir bebek için kullanılacak

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Portekizli Ronaldo'nun Sırbistan maçında verilmeyen gole sinirlenerek yere fırlattığı kaptanlık pazubandı, hayırlı bir işe vesile oldu. Bir sembol olarak gösterilen Ronaldo'nun pazubandı, SMA hastası 6 aylık bir bebeğin tedavisinde kullanmak üzere açık arttırmayla satışa sunuldu. Açık artırmadan beklenen para ise minimum 2.5 milyon euro.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Portekiz'in Sırbistan ile 2-2 berabere kaldığı maçta verilmeyen gole sinirlenen dünya yıldızı Ronaldo'nun yere fırlattığı pazubandı gündem yaratmıştı. 36 yaşındaki yıldız futbolcu, Sırbistan maçının son dakikalarındaki pozisyonda çizgiyi geçen şutunun gol olarak değerlendirilmemesine tepki göstermiş ve kaptanlık pazubandını yere fırlatarak soyunma odasının yolunu tutmuştu.

RONALDO ULUSAL BİR ÖRNEK

Portekizli futbolcunun büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını kaydeden Portekiz Teknik Direktörü Santos maçın ardından, "Hiç kimse tepkisinin güzel olduğunu söylemeyecek ama Ronaldo'nun kaptanlığı tartışmanın bir anlamı yok. O, ulusal bir örnek. Ronaldo, kaptanlık pazubandını sonsuza kadar tutacak" ifadelerini kullanmıştı.

Ronaldo'nun yere attığı pazubandı, 2.5 milyon euroya açık artırmaya koyuldu, geliri SMA hastası bir bebek için kullanılacak

HAKEM, RONALDO'DAN AF DİLEMİŞTİ

VAR sisteminin kullanılmadığı elemelerde yapılan bu hata sonrası Hollandalı hakem Makkelie'nin Ronaldo ve Portekiz'den özür dilediği açıklanmıştı. Portekiz basınına konuşan Danny Makkelie, "FIFA kurallarına uygun olarak söyleyebileceğim tek şey; Teknik Direktör Fernando Santos ve Portekiz Milli Takımı'ndan özür dilemek. Hakem ekibi olarak, en iyi kararları almak için her zaman çok çalışıyoruz. Bu tip haberlerin içerisinde olmak bizi de mutlu etmiyor" dedi.

Ronaldo'nun yere attığı pazubandı, 2.5 milyon euroya açık artırmaya koyuldu, geliri SMA hastası bir bebek için kullanılacak

2.5 MİLYON EURODAN AÇILIŞI YAPILDI

Yaşananlar sonrası bir sembol olarak gösterilen Ronaldo'nun pazubandı için çok önemli ve duyarlı bir karar alındı. Sırbistan maçında yere atılan ve tüm dünyada haber olan kaptanlık pazubandının Sırbistan'da SMA hastası 6 aylık Gavrilo bebeğin tedavisinde kullanmak üzere açık arttırmayla satışa sunulduğu duyuruldu. Ronaldo'nun pazubandından minimum 2.5 milyon euro bekleniyor. Bu para, SMA hastası 6 aylık bir bebeğin tedavisinde kullanılacak.

Ronaldo'nun yere attığı pazubandı, 2.5 milyon euroya açık artırmaya koyuldu, geliri SMA hastası bir bebek için kullanılacak
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları (2)
ALİ ERSA ERSA: O pazı bandını keyif için değil ama param olsaydı sırf ama hastalarına destek için almak isterdim
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O. KARA: 2.5 milyon euro fazla
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