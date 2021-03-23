'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı
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'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı

23.03.2021 17:59 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:40

Galatasaray'ın eski futbolcusu Blerim Dzemaili ile bir dönem evli olan Erjone Sulejmani yine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada takipçilerinin sorularını yanıtlayan Sulejmani, kendinden yaşça küçük biriyle birlikte olmayı sorun etmeyeceğini söylerken, daha çok çocuk istediğini de belirtti. Sulejmani geçtiğimiz yıllarda bir kitap yazmış ve çok konuşulmuştu. Kitabında, "Cristiano Ronaldo'dan teklif gelirse ona karşı koyamam" demişti.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Blerim Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani, kişisel sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtlayan ünlü model, "Gelecekte daha çok çocuğun olmasını ister misin?" şeklindeki soruya "Kesinlikle evet" cevabını verdi. Sulejmani, eğer aşık olursa kendisinden yaşça küçük biriyle birlikte olabileceğini ve yaşı sorun etmediğini dile getirdi.

'Ronaldo'dan teklif gelirse karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı

EN SEKSİ TARAFTAR

Erjona Sulejmani, Euro 2016'da İsviçre'yi tribünden desteklediği görüntülerle dünya basınının dikkatini çekmiş ve GQ İtalya tarafından en seksi taraftar seçilmişti.

'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı

"RONALDO'YA KARŞI KOYAMAM"

Öte yandan Sulejmani, birkaç yıl önce çok konuşulan bir kitaba imza atmıştı. Kitapta birçok futbolcunun maçtan önce cinsel ilişki yerine, kendi kendilerini tatmin etme yolunu tercih ettiğine yer vermiş, Cristiano Ronaldo'nun en çekici futbolcu olduğunu yazmıştı. Kitabında Ronaldo'yu dünyanın en çekici futbolcusu olarak tanımlamış ve "Cristiano Ronaldo'dan teklif gelirse ona karşı koyamam" ifadelerini kullanmıştı.

'Ronaldo'dan teklif gelirse karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı

2017 YILINDA BOŞANDILAR

2015-2016 yılları arasında Galatasaray'ın kadrosunda bulunan İsviçreli futbolcu Blerim Dzemaili, ünlü model ile 2017 yılında boşanmıştı.

'Ronaldo'dan teklif gelirse karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı
'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı
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