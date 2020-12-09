Ronaldo'dan ilginç Messi sözleri: Hep samimi ilişkimiz oldu, onu hiçbir zaman rakip olarak görmedim

Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. maçında Juventus'un deplasmanda Barcelona'yı 3-0 yendiği maçta Ronaldo, Devler Ligi'nde Barcelona'ya ilk kez gol attı. Ronaldo, kendisi ile sık sık kıyaslanan Lionel Messi ile olan dostluğunu vurguladı ve "Messi'yi hiçbir zaman rakip görmedim. Onunla hep samimi ilişkilerimiz oldu" dedi.

Juventus'un Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo, 3-0 kazandıkları Barcelona maçının ardından Lionel Messi'yle ilgili açıklamalar yaptı.

Önce farklı kazandıkları maçla ilgili konuşan Ronaldo, "Büyük bir takıma karşı böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Camp Nou'da 3 gol attığınızda, grubu lider olarak bitirmeyi hak ettiğinizden hiç şüpheniz olmasın. Kendimi çok iyi hissediyorum. Hedefleriniz size güven verir. Bu sezon takvim çok sıkışık ve yüksek seviyeyi korumak her zaman zordur. Çok maç var, takım arkadaşlarımla bu maçı kazandığımız için mutluyuz" dedi.

"MESSI'Yİ HİÇBİR ZAMAN RAKİP OLARAK GÖRMEDİM"

Portekizli yıldız, Messi ile ilgili olarak ise "O ve ben hayatımızın 12-13 yılını birlikte yaşadık. Messi ile her zaman samimi ilişkilerim oldu. Leo'ya sorarsanız, size aynı şeyi söyleyecektir. Bununla yaşamak oldukça keyifliydi, bu benim için büyük ayrıcalık. Onu hiçbir zaman rakip olarak görmedim. Onunla Real Madrid, Manchester United ve şimdi de Juventus formasıyla karşılaştım. O kendi kulübü, ben de kendi kulübüm için en iyisini yapmaya çalışıyorum ve bugün 2 gol attım" ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi ise 3-0'lık yenilgi sonrası adeta yıkıldı.

Maç içerisinde çok mutsuz gözüken Arjantinli yıldız, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına da herhangi bir açıklama yapmadı.