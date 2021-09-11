Ronaldo 2 golle döndü, Manchester United kazandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ronaldo 2 golle döndü, Manchester United kazandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ronaldo 2 golle döndü, Manchester United kazandı

Cristiano Ronaldo'yu yeniden kadrosuna katan Manchester United, Portekizli oyuncunun 2 gol attığı maçta Newcastle United'ı 4-1 mağlup etti.

Cristiano Ronaldo'yu yeniden kadrosuna katan Manchester United, Portekizli oyuncunun 2 gol attığı maçta Newcastle United'ı 4-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 4'üncü haftasında Manchester United, Old Trafford'da Newcastle United'ı konuk etti. Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de başladığı maçın 45+2'nci dakikasında, Portekizli yıldız sahneye çıktı. Ronaldo, kaydettiği gol ile Old Trafford'da golle döndü ve müsabakanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.

Newcastle United, 56'ncı dakikada Manquillo ile beraberliği sağlarken, 62'de bir kez daha sahneye çıkan Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar'ı bir kez daha öne geçirdi. 80'inci dakikada Bruno Fernandes ile skoru 3-1'e getiren Manchester ekibi, 90+2'de Lingard'ın rakip ağlara gönderdiği top ile birlikte müsabakayı 4-1 kazandı.

Bu sonuçla Manchester United puanını 10'a yükseltirken, Newcastle United ise 1 puanda kaldı.


Ronaldo 2 golle döndü, Manchester United kazandı

Ronaldo 2 golle döndü, Manchester United kazandı

Ronaldo 2 golle döndü, Manchester United kazandı

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Cristiano Ronaldo'dan müthiş başlangıç! Manchester United, sahasında Newcastle United'ı 4-1 mağlup etti

Cristiano Ronaldo'dan müthiş başlangıç! Manchester United, sahasında Newcastle United'ı 4-1 mağlup etti

 Büyük buluşmaya az kaldı! Manchester'da Ronaldo çılgınlığı yaşanıyor

Büyük buluşmaya az kaldı! Manchester'da Ronaldo çılgınlığı yaşanıyor

 Cristiano Ronaldo'ya 'tedavisi olmayan hastalık' teşhisi! Kariyeri ve hayatı risk altında

Cristiano Ronaldo'ya 'tedavisi olmayan hastalık' teşhisi! Kariyeri ve hayatı risk altında
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Halil İbrahim Dervişoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Defne Samyeli Gökhan Çıra Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Şenol Güneş
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ronaldo 2 golle döndü, Manchester United kazandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 19:13:04. #1.11#