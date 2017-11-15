Romelu Lukaku Belçika Milli Takım Tarihine Geçti
Manchester United'in Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku Japonya ile oynanan hazırlık maçında attığı golle milli takım tarihinin en golcü oyuncusu olmayı başardı.
Belçika, Japonya ile oynanan hazırlık maçını 1-0 kazanırken tek golün altında imzası bulunan Romelu Lukaku milli takım tarihinin en golcü oyuncusu unvanını eline geçirdi.
Henüz 24 yaşındaki Lukaku milli formayla toplam gol sayısı 31'e çıkardı.
PAUL VAN HİMST VE BERNARD VOORHOOF'U GERİDE BIRAKTI
Lukaku böylece 30'ar golle rekoru paylaşan Paul van Himst ve Bernard Voorhoof'u geride bıraktı.
Golcü oyuncu Meksika ile oynanan hazırlık maçında da 2 kez fileleri havalandırmıştı. Lukaku bununla birlikte Premier Lig'de Eylül ayının sonundan bu yana topu filelerle buluşturamıyor.
PREMİER LİG'DE 7 GOLÜ BULUNUYOR
Sezona çok iyi giren Belçikalı golcünün Manchester United formasıyla 7 golü bulunuyor.
YORUMLAR