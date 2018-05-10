Romanya, Türkiye ile Ekonomik İşbirliğini Geliştirmek İstiyor

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Catalin Sopanda, "Geçtiğimiz yıl iki ülkenin karşılıklı ticareti yüzde 16 arttı. Yeni bir model geliştirerek işbirliğini daha da geliştirmek istiyoruz." dedi.

Sopanda, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler'i ziyaretinde yaptığı konuşmada, Eskişehir'in ticari ve sanayi potansiyelinin farkında olduklarını kaydetti.

Türk iş dünyasının Romanya'da yaptığı yatırımlara değinen Sopanda, "Romanya'da 15 bin firmanın Türk ortağı var. Elçilik olarak iki ülkenin iş adamlarıyla bağlantı kurulmasına aracılık etmek istiyoruz. Geçtiğimiz yıl iki ülkenin karşılıklı ticareti yüzde 16 arttı. Yeni bir model geliştirerek işbirliğini daha da geliştirmek istiyoruz. Eskişehirli firmaların Romanya'da yatırım yapması durumunda her iki taraf kazançlı çıkacaktır." diye konuştu.

ETO Başkanı Metin Güler ise Romanya'nın Türkiye ile ekonomik işbirliğinin üst düzeyde olduğuna dikkati çekerek, Eskişehir ile de ekonomik ilişkileri aynı seviyede geliştirmek istediklerini vurguladı.

Ziyaretin ardından Büyükelçi Sopanda ile Güler, Eskişehir Ticaret ve Sanayi Müzesi'ni gezdi.