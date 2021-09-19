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Romantizm bitiyor! Manchester United'da Ronaldo'nun yeni hocası Conte oluyor

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Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a yenilen Manchester United'da taşlar yerinden oynadı. Kırmızı Şeytanlar'da kaydadeğer bir başarı ortaya koyamayan Ole Gunnar Solskjaer içni tehlike çanları çok ciddi şekilde çalıyor. İngiliz basınında Antonio Conte'nin takımın başına geçeceği öne sürüldü.

Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak sezonun bombasını patlatan Manchester United, bu kez yeni hocasıyla ses getirecek. Kulübün efsane futbolcularından Ole Gunnar Solskjaer, takımı bir türlü ihtişamlı günlerine döndüremedi. Oynattığı futbol da sorgulanır halde. Tehlike çanları çok ciddi şekilde çalıyor.

Romantizm bitti! Manchester United'da Solskjaer'in yerine Conte geliyor

"CONTE GEÇECEK"

İngiliz basını, Antonio Conte'nin United'ın yeni hocası olacağını yazdı. Conte, Chelsea ve Juventus'ta önemli başarılar yakaladı. Chelsea'de Tuchel, Liverpool'da Klopp, City'de Guardiola gibi isimler ile rekabet edebilecek hocanın Conte olduğu vurgulandı.

Romantizm bitiyor! Manchester United'da Ronaldo'nun yeni hocası Conte oluyor
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