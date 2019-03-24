Romanlar "Alan" Dedi

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Selim Alan, Karaelmas m-Mahallesinde coşkulu karşılama Roman vatandaşlar Başkan adayı Selim Alan'ı davul zurna ile bağrına bastı.

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Selim Alan, saha çalışmaları kapsamında Karaelmas Mahallesinde roman vatandaşlarla buluştu. Roman vatandaşlardan yoğun ilgi gören Alan, davul zurna ile karşılandı. 7'den 70'e roman vatandaşların katılım sağladığı ziyarette Başkan adalı Alan ilgi odağı oldu. Coşkulu kalabalığa seslenen AK Parti Belediye Başkanı Adayı Dr. Ömer Selim Alan, "Her ay iki kere mahalle ziyareti yapacağız. Vatandaşların dertlerine derman olmak için geliyoruz. Belediyenin kapısı kapalı olamayacak. İlk işimiz belediyenin kapısını kaldırmak" dedi.

Karaelmas Mahallesinde yaşayan roman vatandaşlar AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Selim Alan'ı bağrına bastı. Davul ve zurna ile karşılama yapan roman vatandaşlar Alan'a büyük ilgi gösterdi.

Coşkulu kalabalığa seslenen AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, "Allah sizlerden razı olsun bizleri ne güzel karşıladınız. Bugün Karaelmas'tayız. Daha önce buraya bazı adaylar gelmiş. Belediye başkan yardımcılığı yapanlar Karaelmas'ı Paris yapacağını söylüyor. Hayaller Paris gerçekler gerçekten Karaelmas duruma bakın, çöplüğe bakın, pisliğe bakın. Bütün Zonguldak pislik içinde bıraktılar. Siz böyle yaşamayı hak etmiyorsunuz. Ömer Selim Alan sizleri hak ettiğiniz yaşamı vermek için yola çıktı. Hepinizden ona destek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"O Kapı 1 Nisan sabahı sökülüp atılacak"

Mevcut yönetimin Zonguldak'ı çöpe ve pisliğe mahkum ettiğini ifade eden AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Selim Alan, "Burada 3 tane genç adam var. Bizler Zonguldak'a hizmet etmek için yola çıktık. Ben sizlerden eminim ama şurada seçime kısa bir süre kaldı. İnşallah Karaelmas Mahallesinden rekor bir oy bekliyoruz. Daha önce Karaelmas gereğini yaptı. Karaelmas'ı Paris yapacak olanlar 10 yıldır buraya bir çivi bir çakmadı. Mevcut yönetim bizleri 10 yıldır çöpe, kanalizasyona, pisliğe mahkum etti. Şimdi çıkmışlar diyorlar ki biz bunları düzelteceğiz. Güzel kardeşim elinizden tutan mı vardı yapsaydınız. Bize Türkiye'nin en pahalı suyunu kullandırdınız çöpe, pisliğe layık gördünüz. Şimdi diyorsunuz ki 5 sene daha verin ben yapacağım. Hadi oradan kardeşim bizim bu laflara karnımız tok. Bizim insanımız kime güveneceğini bilir. Biz verdiğimiz sözü tutmak zorundayız. Biz buraya ayda 2 kere geleceğiz. Onlar 5 senede bir kere geliyorlar. Biz söz veriyoruz her ay iki kere geleceğiz. Dışarıdan bir dostumuz akrabamız geldiğinde şehir dışına çıkmak zorunda kalıyoruz. Bunları hepsini Allah'ın izniyle çözeceğiz. Belediyeye derdini anlatmaya gelen vatandaşımız kapıyı kapalı görmeyecek. 1 Nisan sabahı kapıyı söküp atacağız. Gelen herkes bizimle rahat rahat görüşebilecek. Biz kapıyı kaldıracağız vatandaşın derdiyle dertleneceğiz. Eğer vatandaşımızın derdi varken biz kafamızı yastığa rahat koyuyorsak o makamlar bizlere haram olsun" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA