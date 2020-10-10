Roma Kulübü, Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a yardım gönderdi
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Roma Kulübü, Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a yardım gönderdi

10.10.2020 17:08 | Son Güncelleme: 10.10.2020 17:28

Leicester City'de oynayan Cengiz Ünder ve Verona'da forma giyen Mert Çetin'in bonservisini elinde bulunduran İtalya'nın dev kulübü Roma, Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a taraftarların hazırladığı yardım kolilerini gönderdi.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, taraftarların kendi aralarında topladıkları idman malzemeleri, eşofman, çocuk spor giyimi gibi eşyalardan hazırlanan 117 adet koliyi Roma'da bulunan Ermenistan Büyükelçiliği'ne gönderdiklerini ve kolilerin elçilik tarafından Ermenistan'da bulunan Roma Taraftar Derneği'ne teslim edileceği belirtildi.

Roma Kulübü, Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a yardım kolisi gönderdi
Mert Çetin ve Cengiz Ünder

"İHTİYAÇ OLURSA, YARDIMLARA DEVAM EDECEĞİZ"

Ermenistan'daki Roma Taraftar Derneği'nin başkanı, Azerbaycan'la yaşanan çatışma sonrası Roma Kulübü'nden yardım talep etti ve bu talebi karşılık buldu. Kulüp CEO'su Guido Fienga yaptığı açıklamada, "Tüm politik görüşleri bir tarafa bırakarak Ermenistan'daki Roma taraftarlarına yardımda bulunduk. İhtiyaç olma durumunda yardımlarımızı ve desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Guido açıklamasının devamında, yapılan yardımların öncelikle kadın ve çocuklar için olduğunu ifade etti.

Roma Kulübü, Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a yardım kolisi gönderdi

TÜRK TARAFTARLARDAN SERT TEPKİ

İki milli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran ve Ermeni oyuncu Henrikh Mkhitaryan'ın sezon başında bonservisini alan Roma'nın Ermenistan'a yardımda bulunması, Türk taraftarların sosyal medyada bir hayli tepkisini çekti.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

Roma Kulübü, Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a yardım kolisi gönderdi
Roma Kulübü, Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a yardım kolisi gönderdi
Roma Kulübü, Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a yardım kolisi gönderdi
Roma Kulübü, Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a yardım gönderdi
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