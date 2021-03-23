Roma, Fenerbahçe'nin gündemindeki Edin Dzeko ile yolları ayırıyor
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Roma, Fenerbahçe'nin gündemindeki Edin Dzeko ile yolları ayırıyor

23.03.2021 16:36 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:00

Transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Roma'nın golcüsü Edin Dzeko, İtalya'dan ayrılıyor. Başkent ekibi yüksek maliyeti nedeniyle 35 yaşındaki futbolcuyu sezon sonunda gönderme kararı aldı. Bosna-Hersekli golcünün yerine düşünülen isim ise Paris Saint Germain'de forma giyen Mauro Icardi.

Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko'nun Roma macerası sona eriyor.Bosna-Hersekli yıldızın yüksek maliyeti ve ilerleyen yaşı sebebiyle sezon sonunda yollar ayrılacak. Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan golcü futbolcunun bir sonraki durağının neresi olacağı merak ediliyor.

DZEKO'NUN YERİNE ICARDI

İtalyanların ünlü spor gazetesi Corierre dello Sport'un haberine göre Edin Dzeko'nun Roma macerası sona eriyor. Başkent ekibinin yüksek maliyeti nedeniyle 35 yaşındaki futbolcuyu takımdan gönderme kararı aldığı yazıldı. Avrupa kupaları için güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Roma'da Edin Dzeko'nun yerine düşünülen ismin ise Paris Saint Germain'de forma giyen Mauro Icardi olduğu belirtildi. İtalyan ekibinin daha genç olmasından dolayı Icardi'yi tercih ettiği ileri sürüldü. 28 yaşındaki Arjantinli yıldız, 2019 yılında Inter'den Paris Saint Germain'e katılmıştı.

BU SEZON10 GOLÜ VAR

Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Edin Dzeko, Roma'da bu sezon oynadığı lig, kupa ve Avrupa Ligi olmak üzere toplam oynadığı 27 maçta 10 gol atıp 2 asist yaptı.

Roma, Fenerbahçe'nin gündemindeki Edin Dzeko ile yolları ayırıyor
Haber Yorumları (2)
KURVİVOR: Bunu alacağınıza size falcaoyu verelim parada istemeyiz senede 10 maç oynar ama o bile yeter size en azından golcü görmüş olursunuz
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01: Bu Adam 2 senedir bitik
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