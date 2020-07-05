Roland Garros'ta iyi şeyler olacak Roland Garros'u Mayıs sonu ve Haziran başlarında izlemeye alışığız. Fakat hemen hemen her şeyde olduğu gibi burada da alışılmadık bir senaryoyla karşılaşıyoruz zira koronavirüs salgını, bu turnuvanın tarihini Eylül sonuna ve Ekim başına ertelemişti.

Roland Garros'u Mayıs sonu ve Haziran başlarında izlemeye alışığız. Fakat hemen hemen her şeyde olduğu gibi burada da alışılmadık bir senaryoyla karşılaşıyoruz zira koronavirüs salgını, bu turnuvanın tarihini Eylül sonuna ve Ekim başına ertelemişti.

Turnuva direktörü Guy Forget, Eurosport'un konuğu oldu.

"Bildiğiniz gibi ATP ve WTA organizasyonları, Grand Slam'lerin doğru bir zamanda iyi bir şekilde oynanması için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Burada önceliklerimiz sağlık ve oyuncu konforuydu."

"Birçok oyuncu sezonun geri kalanına dair büyük soru işaretleri barındırıyor. Bu soru işaretlerinin en büyük nedeni maalesef koronavirüs. Herkes gibi onlar da sağlıklarını korumaya çalışıyorlar fakat ayrıca, takvim sıkışıklığı nedeniyle kafaları karışmış durumda. Çünkü Amerika Açık sonrası Roland Garros, birçok oyuncuyu korkutuyor."

"Şu anda New York ve Paris arasında yolculuk yapmak bile riskli ve yorucuyken bu yolculuk sonrasında büyük bir tempoya girmek tabii ki kafa karıştırıcı. Fakat burada onlar için hazırladığımız planlara iyi geri dönüşler yaptılar. Birkaç hafta önce yaşadıkları 'korku'dan biraz kurtuldular. Umuyorum ki orada taraftarlar da olacak. Bazı taraftarlarla online platform üzerinden konuştuk ve onlar da bizimle olmak istiyorlar fakat önceliğimiz tabii ki de sağlık."

"Roland Garros'ta iyi şeyler olacak. Buna inanıyorum."

Kaynak: EuroSport.com