Roberto Mancini: 'Türkiye, Euro 2020'ye Gidebilir'

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, EURO 2020 elemelerinde yer aldıkları J Grubu'ndaki rakipleri ve Türkiye için de açıklamalarda bulundu.

'4-5 aydır iyi gidiyoruz'

'Evet birşeyler deniyoruz. Takım olarak gelişmeye çalışıyoruz. İtalyan futbol her zaman en üst düzeyde olmaya alışıktır. 4-5 aydır iyi gidiyoruz. Bütün maçları oynamak zorundasınız. Her maç zor. Güzel bir kura ama yüzde yüzünüzü sahaya yansıtmak zorundasınız.

'Türkiye EURO2020'ye gidebilir'

'Türkiye'yi seviyorum. Türkiye'nin de EURO 2020'ya gidebileceğini düşünüyorum. Turnuva öncesi bir özel maç da olabilir tabiki.'

Mancini röportaj sonunda ise Trtspor stüdyosunda bulunan eski öğrencisi Hamit Altıntop'a selam gönderdi.