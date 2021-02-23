Richarlison'un sosyal medya paylaşımını beğenen Firmino'ya taraftarlar tepki gösterdi
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Richarlison'un sosyal medya paylaşımını beğenen Firmino'ya taraftarlar tepki gösterdi

23.02.2021 18:09 | Son Güncelleme: 23.02.2021 19:03

Liverpool'da Merseyside derbisinde Everton'a karşı kaybedilen maçın yankıları sürerken yeni bir kriz patlak verdi. Richarlison, Instagram hesabından Liverpool'a attığı gol sevincini paylaştı. Liverpool forveti Firmino'nun bu paylaşımı beğenmesi taraftarlardan tepki gördü. Brezilyalı yıldız sosyal medyadan ölüm tehditleri aldı.

İki sene öncesinin Şampiyonlar Ligi, geçen sezonun ise Premier Lig şampiyonu Liverpool, bu sene kabus gibi bir sezon yaşıyor. Sezon başından beri sakatlık problemleri ile uğraşan, ligde şampiyonluk ümitlerini kaybeden, hatta ilk 4 şansını zora sokan Liverpool'da yeni bir kriz meydana geldi.

DERBİ YENİLGİSİ SONRASI TEPKİ ÇEKEN BEĞENİ

Liverpool'un Merseyside derbisinde Everton'a 2-0 mağlup olduğu maçta takımının ilk golünü atan Brezilyalı futbolcu Richarlison, Instagram hesabından Liverpool'a attığı gol sevincini paylaştı. Liverpool forveti Roberto Firmino ise vatandaşı Richarlison'un bu fotoğrafını Instagram'dan beğendi.

Roberto Firmino, Richarlison'un sosyal medya paylaşımını beğendi kıyamet koptu! Ölüm tehditleri aldı

22 yıl sonra Anfield Road'da bir Merseyside derbisi kaybeden Liverpool'da Firmino'nun yaptığı bu beğeni ise Liverpool'u karıştırdı.

TEHDİT MESAJLARI ALDI

Taraftarlar, Brezilyalı futbolcuyu sosyal medyadan ağır bir şekilde eleştirirken Firmino, bazı taraftarlardan tehdit mesajları aldı.

Ezeli rakiplerinin kendilerini iç sahada yendiği bir maçın ardından Firmino'nun yaptığı beğeninin kabul edilemez olduğunu belirten Liverpool taraftarlarının yıldız futbolcu için yaptığı yorumlardan bazıları şu şekildeydi:

''Kanım dondu!''

''Yenildiğimiz maç sonrası Firmino, Richarlison'un fotoğrafını nasıl beğenir? Kabul edilemez''

''Firmino'yu yazın hemen göndermeliyiz, bu hareketinden sonra artık bu takımda kalamaz''

''Yenildiğimiz bir derbi sonrası rakip futbolcunun paylaşımını beğenemez. Onu istemiyoruz!''

''Üzgünüz Bobby, buraya kadarmış''

Roberto Firmino, Richarlison'un sosyal medya paylaşımını beğendi kıyamet koptu! Ölüm tehditleri aldı
Richarlison'un sosyal medya paylaşımını beğenen Firmino'ya taraftarlar tepki gösterdi
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