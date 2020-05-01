HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Robbie Maddison, Ege Denizi'nde motosiklete bindi

Robbie Maddison, Ege Denizi'nde motosiklete bindi
01.05.2020 19:24 | Son Güncelleme: 01.05.2020 19:27

- Robbie Maddison, Ege Denizi'nde motosiklete bindi Yunanistan'ın en turistik adalarından biri olan Mikanos, çok ilginç bir mücadeleye ev sahipliği yaptı.

- Robbie Maddison, Ege Denizi'nde motosiklete bindi

İSTANBUL - Yunanistan'ın en turistik adalarından biri olan Mikanos, çok ilginç bir mücadeleye ev sahipliği yaptı. Red Bull sporcuları Robbie Maddison ve Aaron Colton, Mikanos caddelerinde motosikletleriyle birbirlerini geçmeye çalıştılar. Yarışta Maddison, motosikletiyle denizin üstünde tur attı.

Motokros efsanesi Maddison, rakibi gösteri motosiklet pilotu Colton'u geçmek için ilginç bir yol seçti. Motosikletle dünyanın en uzun sıçrayış rekorunu elinde tutan Robbie Maddison, motosikletini Ege Denizi'nde kullandı. Bu sayede hem rakibini şaşırttı hem de harika görüntüler oluşmasını sağladı.

Robbie Maddison, Ege Denizi'nde motosiklete bindi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

İspanyol basını, Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceğini yazdı Spor
İspanyol basını, Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceğini yazdı
Michael Jordan, 2017 yılında 2 saatlik reklam için yapılan 100 milyon dolarlık teklifi reddetti Spor
Michael Jordan, 2017 yılında 2 saatlik reklam için yapılan 100 milyon dolarlık teklifi reddetti
Chelsea, Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak istiyor Spor
Chelsea, Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak istiyor
Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Gherardini: Obradovic'in takımdaki geleceği yakın zamanda netleşecek Spor
Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Gherardini: Obradovic'in takımdaki geleceği yakın zamanda netleşecek
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Charles Aranguiz, Leverkusen ile sözleşme yeniledi Spor
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Charles Aranguiz, Leverkusen ile sözleşme yeniledi
Maria Sharapova ile ünlü model Gigi Hadid tenis maçında kozlarını paylaşacak Spor
Maria Sharapova ile ünlü model Gigi Hadid tenis maçında kozlarını paylaşacak
Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi
Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi
Selçuk İnan, Fatih Terim'le görüştükten sonra geleceğini netleştirecek
Selçuk İnan, Fatih Terim'le görüştükten sonra geleceğini netleştirecek
Galatasaray'ın Urugaylı kalecisi Fernando Muslera maaş indirimine gitti
Galatasaray'ın Urugaylı kalecisi Fernando Muslera maaş indirimine gitti
Mert Hakan Yandaş'tan transfer sözleri: Türkiye'de kalmak mantıklı geliyor
Mert Hakan Yandaş'tan transfer sözleri: Türkiye'de kalmak mantıklı geliyor
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
Fenerbahçe efsanesi Marco Aurelio, sarı lacivertlilerin teknik ekibinde yer alacak
Fenerbahçe efsanesi Marco Aurelio, sarı lacivertlilerin teknik ekibinde yer alacak
Galatasaray'ın ardından Erdoğan Yeşilyurt için Trabzonspor ve Beşiktaş da devreye girdi
Galatasaray'ın ardından Erdoğan Yeşilyurt için Trabzonspor ve Beşiktaş da devreye girdi
Manchester efsanesi Gary Neville: Cristiano Ronaldo, Pele'nin rekorunu kırmak istiyor
Manchester efsanesi Gary Neville: Cristiano Ronaldo, Pele'nin rekorunu kırmak istiyor
Ömer Bayram'dan ilginç itiraf: Oteldeki odama gelen taraftarlara kapıyı boxerla açmıştım
Ömer Bayram'dan ilginç itiraf: Oteldeki odama gelen taraftarlara kapıyı boxerla açmıştım
Marouane Fellaini zor günler geçiren eski kulübü Standart Liege'e 3 milyon euro borç verdi
Marouane Fellaini zor günler geçiren eski kulübü Standart Liege'e 3 milyon euro borç verdi
Milli futbolcu Enes Ünal'ı Trabzonspor ve Galatasaray istiyor
Milli futbolcu Enes Ünal'ı Trabzonspor ve Galatasaray istiyor
Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'den teklif almadım ama göreve hazırım
Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'den teklif almadım ama göreve hazırım
Atiba Hutchinson, Beşiktaş yönetiminden zam talep etti
Atiba Hutchinson, Beşiktaş yönetiminden zam talep etti
Mbaye Diagne, bağışladığı maskelerin üstüne kendi fotoğrafını bastırdı
Mbaye Diagne, bağışladığı maskelerin üstüne kendi fotoğrafını bastırdı
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı
İhaneti affeti vefasızlığı asla! Güzel yenge, Wesley'i sildi
İhaneti affeti vefasızlığı asla! Güzel yenge, Wesley'i sildi
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın
Fransız ekibi Rennes, Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini uzattı
Fransız ekibi Rennes, Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini uzattı
İspanyol futbolcu Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi
İspanyol futbolcu Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
Hayrettin Demirbaş isyan etti: Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım
Hayrettin Demirbaş isyan etti: Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım
Beşiktaş, Bilal Budak'ın transferi için Manisaspor'la anlaştı
Beşiktaş, Bilal Budak'ın transferi için Manisaspor'la anlaştı
Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Safiye Soyman
Spor Selçuk İnan Ersun Yanal Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla İzmir Bursa 1 Mayıs Futbolcu
Şu an buradasınız: Robbie Maddison, Ege Denizi'nde motosiklete bindi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 20:37:49. #1.15#
title