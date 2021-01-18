Rizespor'da Tomas ile yollar ayrıldı
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Rizespor'da Tomas ile yollar ayrıldı

18.01.2021 12:28 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:33
Rizespor'da Tomas ile yollar ayrıldı

Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda öne geçtiği karşılaşmada Yeni Malatyaspor'a mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda öne geçtiği karşılaşmada Yeni Malatyaspor'a mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı. Karadeniz ekibi, teknik direktörlük için Marius Sumudica ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçında 3 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan, Türkiye Kupası'nda ise Beşiktaş'a elenen Rizespor'da teknik direktör Tomas görevden alındı. Rize ekibi, teknik direktör arayışlarına hemen başlarken, geçen haftalarda Gaziantep FK ile yollarını ayıran Sumudica ile görüşüldü. Rumen teknik adam ile prensip anlaşmasına varan Karadeniz ekibi, Sumudica'yı Rize'ye davet etti.Bugün ya da yarın Rize'ye gidecek olan Sumudica'nın son görüşmelerin ardından mavi-yeşilli ekiple 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN

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