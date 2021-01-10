Rizespor, 90+4'te bulduğu golle Denizlispor'dan puan almayı başardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Rizespor, 90+4'te bulduğu golle Denizlispor'dan puan almayı başardı

10.01.2021 18:03 | Son Güncelleme: 10.01.2021 18:41

Süper Lig'in 18. haftasında Denizlispor, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor karşısında Rodallega'nın attığı golle öne geçmesine rağmen 90+4. dakikada Kemal Rüzgar'ın golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Süper Lig'de 18. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede 1-1 berabere bitti.

Yukatel Denizlispor'un golünü 9. dakikada Hugo Rodallega kaydetti. 35 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Rodallega, son 9 haftada 7 gol attı, ligdeki gol sayısını 8 yaptı. Çaykur Rizespor'da 86'de oyuna giren Kemal Rüzgar, 90+4. dakikada attığı golle takımına puan getirdi.

HAFTAYI 1'ER PUANLA KAPATTILAR

Ligde 3 haftadır kazanamayan Çaykur Rizespor ile Yukatel Denizlispor haftayı 1'er puanla kapattı. Bu beraberlik sonrası Çaykur Rizespor 21, Yukatel Denizlispor 14 puana ulaştı.

Süper Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yukatel Denizlispor, Hatayspor'u ağırlayacak.

Rizespor, 90+4'te bulduğu golle Denizlispor'dan puan almayı başardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Özge Özder Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Ömer Bayram Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ocak Endonezya Fatih Terim Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rizespor, 90+4'te bulduğu golle Denizlispor'dan puan almayı başardı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 18:41:27. #1.15#
title