Rizeli balıkçılar sezondan umutlu Rizeli balıkçılar sezondan umutlu -1 Eylül 00.00 itibariyle balıkçılar Vira Bismillah dedi 2020-2021 balık avı sezonu 1 Eylül 00.00 itibariyle açıldı.

Rizeli balıkçılar sezondan umutlu

-1 Eylül 00.00 itibariyle balıkçılar Vira Bismillah dedi

RİZE - 2020-2021 balık avı sezonu 1 Eylül 00.00 itibariyle açıldı. Geçen sezon umduğunu bulamayan Rizeli balıkçılar, bu yıl ki av sezonundan umutlu olduğunu dile getirdi.

Av yasağının kalkmasıyla birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Rize'de de balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Rize'nin tüm limanlarından ayrı ayrı denize açılan balıkçılar geçen yıl denizden umduklarını bulamadı. Bu yıl ise umutlu olan balıkçılar geçen yıl kendini göstermeyen palamut balığının bu yıl verimli olacağını dile getirdi.

Bu yıl denizin bereketli olacağını, beklentilerinin yüksek olduğunu dile getiren Balıkçı Kadir Aktaş "Deniz göstergeleri bu yıl çok iyi oldu. Palamut yavrusu yaz aylarından itibaren iyi görüldü. Hatta geç görülmesine rağmen bir anda çoğaldı. Palamut da hızlı büyüyen bir balık. Eylül ve Ekim ayında inşallah dolu dolu bir palamut avcılığı olacak" dedi.

Balığın bol olması halinde fiyatların düşük olacağını ve vatandaşların balığa daha kolay ulaşabileceğini dile getiren Aktaş "Balık bol olduğu zaman fiyatı da ucuzluyor. Fiyatlarda düşük olunca hem vatandaş istifade edebiliyor, hem de biz sürümden kazanıyoruz. Palamutun ardından da hamsi ile devam edeceğiz ve istavrit ile bitireceğiz. Bu 3 ana balık bol olduğunda gırgırcının yüzü gülüyor. Umudumuz bu yılın iyi olacağından yana. Geçen yıl palamut yok denecek kadar azdı. Gırgırlar avlayamadı. Hamsi ise çok kısa sürdü. 1 ay kadar bir avcılığı oldu. Kalitesi düşüktü, kalibresi küçüktü. Onlardan sonra da istavrit ile devam etmedi. Genel anlamda sezon zayıftı bu yüzden kısa sürdü" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yıl kendisini göstermeyen palamut balığının bu yıl olmasını beklediklerini dile getiren bir başka balıkçı Hasan Aktaş ise "Bu yıl denizde bolluk olacak. Küçük balıkçıların denizde gördüğü balıklara ve bize söylediklerine göre denizde bol bir palamut görülüyor. Geçtiğimiz yıl üreme olmadı o nedenle hiç palamut yoktu. Şuanda ki görüntüye göre avcılık hayırlı olursa sezonu iyi kapatırız inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA