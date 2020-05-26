Çay hasadı için Rize'ye gelenlerden 10'unda koronavirüs tespit edildi
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Çay hasadı için Rize'ye gelenlerden 10'unda koronavirüs tespit edildi

Rize Valisi Kemal Çeber, çay hasadı için memleketlerine gelen yaklaşık 7 bin kişiye yapılan test sonuçlarıyla ilgili bilgi verdi. Yapılan testlerden yaklaşık 4 bin 500 kadarının sonucunun geldiğini belirten Vali Çeber, 10 pozitif vakanın olduğunu söyledi.

26.05.2020 23:11 | Son Güncelleme: 26.05.2020 23:44

Rize Valisi Kemal Çeber, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla memleketlerine gelen yaklaşık 7 bin kişiye yapılan testlerin sonuçlarıyla ilgili bilgi verdi. Vali Çeber, "Şu ana kadar çay müstahsil olarak gelenlerden 7 bin civarı test yaptık 4 bin 500 kadarının sonucu geldi; 10 pozitif vaka var" dedi.

BİR HAFTALIK EV İZOLASYONU SÜRECİNDE KOVİD-19 TESTİ YAPILIYOR

Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat sürüyor. Çay hasadına katılmak için özel seyahat izin belgesi alarak, Rize'ye giriş yapan üreticilere, çay bahçesine girmeden önce geçirecekleri 1 haftalık ev izolasyonu sürecinde Kovid-19 testi yapılmaya başlandı.

NUMUNE ALMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü İl Pandemi Kurulu'nca oluşturulan ekipler de başlattığı numune alma çalışmalarını sürdürüyor. 3'erli gruplar halinde dolaşan 110 kişilik sağlık ekibi, Rize'de 11 ilçe ve il merkezi dahil 207 mahalle ve 347 köyde tarama yaparak, il dışından gelen üreticiler ile birlikte başka şehirden gelen çay işçilerinden numune alıyor. Numuneler, Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı'na gönderiliyor.

VALİ ÇEBER: 10 POZİTİF VAKA VAR

Rize Valisi Kemal Çeber, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla memleketlerine gelenlere uygulanan test çalışmalarının sonuçlarına ilişkin bilgi verdi. Vali Çeber, "Şu ana kadar çay müstahsil olarak gelenlerden 7 bin civarı test yaptık 4 bin 500 kadarının sonucu geldi; 10 pozitif vaka var" dedi.

Çay hasadı için Rize'ye gelenlerden 10'unda koronavirüs tespit edildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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