Rize ve Artvin kıyılarında bugün kuvvetli yağış bekleniyor - Haberler
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Rize ve Artvin kıyılarında bugün kuvvetli yağış bekleniyor

AA / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Güncel
Rize ve Artvin kıyılarında bugün kuvvetli yağış bekleniyor

Rize ve Artvin kıyılarında bugün kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

BALIKESİR (AA) - Rize ve Artvin kıyılarında bugün kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevreleri, Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin kuzeydoğusu, Balıkesir'in kuzey ve Van'ın doğu kesimlerinde sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Yağışların, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklığının ülkenin güneydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz bölgelerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Arife Yıldız Ünal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Rize ve Artvin kıyılarında bugün kuvvetli yağış bekleniyor - Haberler
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