'Rize'de kara gece' etiketi gündemin zirvesine oturdu! Galatasaray maçının hakemine benzeri görülmemiş tepki - Haberler Spor
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"Rize'de kara gece" etiketi gündemin zirvesine oturdu! Galatasaray maçının hakemine benzeri görülmemiş tepki

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 90+11. dakikada attığı son saniye golüyle 3-2 yendi. Morutan'ın golünde asisti yapan Diagne'nin pozisyon öncesinde rakiplerine yaptığı müdahaleler tartışma konusu oldu. Sosyal medyada maçın hakemi Ali Palabıyık yerden yere vurulurken "Rize'de kara gece" etiketi gündemin zirvesine yerleşti.

Süper Lig'in 8. haftası müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Galatasaray öne geçtiği maçta önce geriye düştü sonra maçı çevirdi. Sarı-kırmızılıların son saniyede attığı gol ise tartışmaların merkezine oturdu.

ALİ PALABIYIK'A TEPKİ YAĞIYOR

Galatasaray'ın sona saniyede gerçekleştirdiği atakta Diagne'nin rakiplerine faul yaptığı görüşünde birleşen rakip takım taraftarları maçın hakemi Ali Palabıyık'a büyük tepki gösterdi. "Rize'de kara gece etiketi" kısa sürede sosyal medya gündeminin zirvesine oturdu.

'Rize'de kara gece' etiketi gündemin zirvesine oturdu! Galatasaray maçının hakemine benzeri görülmemiş tepki

'Rize'de kara gece' etiketi gündemin zirvesine oturdu! Galatasaray maçının hakemine benzeri görülmemiş tepki

'Rize'de kara gece' etiketi gündemin zirvesine oturdu! Galatasaray maçının hakemine benzeri görülmemiş tepki

'Rize'de kara gece' etiketi gündemin zirvesine oturdu! Galatasaray maçının hakemine benzeri görülmemiş tepki

'Rize'de kara gece' etiketi gündemin zirvesine oturdu! Galatasaray maçının hakemine benzeri görülmemiş tepki

Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
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Haber: 'Rize'de kara gece' etiketi gündemin zirvesine oturdu! Galatasaray maçının hakemine benzeri görülmemiş tepki - Haberler Spor
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