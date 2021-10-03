'Rize'de kara gece' etiketi gündemin zirvesine oturdu! Galatasaray maçının hakemine benzeri görülmemiş tepki

Süper Lig'in 8. haftası müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Galatasaray öne geçtiği maçta önce geriye düştü sonra maçı çevirdi. Sarı-kırmızılıların son saniyede attığı gol ise tartışmaların merkezine oturdu.

ALİ PALABIYIK'A TEPKİ YAĞIYOR

Galatasaray'ın sona saniyede gerçekleştirdiği atakta Diagne'nin rakiplerine faul yaptığı görüşünde birleşen rakip takım taraftarları maçın hakemi Ali Palabıyık'a büyük tepki gösterdi. "Rize'de kara gece etiketi" kısa sürede sosyal medya gündeminin zirvesine oturdu.

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