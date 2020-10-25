Rize'de balıkçıların yüzü palamutla güldü
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Rize'de balıkçıların yüzü palamutla güldü

25.10.2020 11:19 | Son Güncelleme: 25.10.2020 11:22
Rize'de balıkçıların yüzü palamutla güldü

Türkiye'nin farklı bölgelerinden balıkçılar, bu sezon bolluğuyla hem balıkçıların hem de tüketicilerin yüzünü güldüren palamut için Rize açıklarına akın etti.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden balıkçılar, bu sezon bolluğuyla hem balıkçıların hem de tüketicilerin yüzünü güldüren palamut için Rize açıklarına akın etti.

Farklı illerden gelen yaklaşık 200 gemi ve irili ufaklı balıkçı teknesi, sabahın erken saatlerinde İyidere ile Fındıklı ilçeleri açıklarında denize ağlarını serdi.

Ağlara takılan palamutlar, balıkçılar tarafından kasalara dizilerek nakliye gemilerine aktarıldı.

Nakliye gemileri balıkları sahile taşırken tekneler avını sürdürdü. Akşam saatlerine kadar devam eden avda, balıkçıların ağlarına bol miktarda palamut takıldığı gözlendi.

Gemi kaptanı Hayrettin Yılmaz, AA muhabirine, Rize kıyılarında palamudun bereketli olduğunu ve çok iyi bir gün geçirdiklerini söyledi.

Balıkçının mutlu olarak eve dönebileceğini belirten Yılmaz, "Palamut güzel, herkesin yüzü güldü. Herkes yeterince tuttu. Bolluk, bereket hamsi ile devam edecek inşallah." dedi.

Yılmaz, hamsi avı için biraz daha zamana ihtiyaç olduğuna işaret ederek, "Hamsi avı 29 Ekim'den itibaren başlayacak inşallah. Palamut bu sene fazla oldu. Bu nedenle hamsi beklentinin altında olabilir ama konuşmak için erken." diye konuştu.

Balıkçı Vural Karamahmut ise İstanbul'da yaşadığını ve Rize'ye gelerek denize açıldığını aktararak "Balıkçılık bizim için yaşam biçimi. Bazen palamut, bazen mezgit tutuyorum. Her gün deniz rızkımızı veriyor." dedi.

Amatör balıkçılık ile uğraşan Ali Atılgan ise balık avlamayı sevdiğini dile getirerek bilinçli avcılığın önemine dikkati çekti.

Bu sezon palamudun bol olması nedeniyle tezgahlarda tanesi büyüklüğüne göre 7 ile 20 liradan satılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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