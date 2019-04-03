Rize'de 55 Taşkın Koruma Tesisi Tamamlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Rize'de 17 yılda 55 taşkın koruma tesisinin inşa edildiğini, 94 yerleşim yeri ve 15 bin 380 dekar tarım arazisinin taşkından korunduğunu bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yapılan dere ıslahlarıyla tarım alanlarının korunduğu belirtildi.

Son yıllarda dere ıslahlarında estetiği, emniyeti ve ekonomiyi ön plana çıkaran çalışmaların hayata geçirildiği ifade edilen açıklamada, bunu yaparken belediyelerle mesire alanları da meydana getirmeyi hedefledikleri vurgulandı.

Açıklamada, gerek iklim değişikliğine bağlı kısa sürede çok fazla yağış düşmesi gerek dere kenarlarına yapılan geçici ve kalıcı yapılardan dolayı taşkınların yaşandığına işaret edilen açıklamada, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan taşkınların vatandaşlara verdiği zararı ortadan kaldırmak için havza esasında çalışmalar yapıldığı, havzanın bütününü ele alarak öncelikle yukarı havzada suyun akışa geçme süresini uzatacak teraslama, ağaçlandırma ve erozyon kontrol tesisleri yapıldığı, derelerde ise DSİ tarafından ıslah çalışması gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, DSİ olarak Rize ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapıları ile bölgede taşkın riskini azalttıklarını belirtti.

Bu kapsamda Rize'de son 17 yılda 55 taşkın koruma tesisi inşa edildiğini, 94 yerleşim yeri ve 15 bin 380 dekar tarım arazisinin taşkından korunduğunu ifade eden Aydın, işletmeye açılan işlere toplamda 2019 yılı fiyatlarıyla 703 milyon lira harcandığını bildirdi.

Aydın, Rize şehir merkezi ve değişik ilçelerde 21 taşkın koruma tesisinde inşaat çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini kaydederek, bununla birlikte vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak adına taşkın kontrol tesislerinin yanı sıra dere tanzimlerine de büyük önem verdiklerine dikkati çekti.

Rize'nin Güneysu ilçesindeki toplu makineli çalışmalara devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Güneysu ile Salarha derelerinin birleşerek denize döküldüğü 2 kilometrelik mansap kısmında birikmiş olan rüsubi malzeme temizlenerek söz konusu dere yeni bir çehreye kavuşacaktır. 1 Ocak 2019'da başlayan

ve 1 ekskavatör, 3 dozer, 7 kamyon ve 1 yükleyici makinenin eşlik ettiği söz konusu çalışma kapsamında 90 bin metreküp kazı yapılmış olup 70 bin metreküp yükleme ve 105 bin metreküp taşıma çalışması yapılmıştır. Bin 200 metreküp taş tahkimat çalışmasının da yapıldığı işin, 1 hafta içerisinde tamamlanıp daha sonra Güneysu ilçe merkezinde çalışmalara devam edilmesi hedeflenmektedir."

Kaynak: AA