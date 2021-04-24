Rıza Kayaalp: Şükürler olsun bu başarıyı tekrar ülkeme, halkıma yaşatmak nasip oldu
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Rıza Kayaalp: Şükürler olsun bu başarıyı tekrar ülkeme, halkıma yaşatmak nasip oldu

Rıza Kayaalp: Şükürler olsun bu başarıyı tekrar ülkeme, halkıma yaşatmak nasip oldu
Demirören Haber Ajansı / Nesrin AYDIN YALDIZ - Haberler | Spor

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp 10'uncu kez Avrupa şampiyonu oldu.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp 10'uncu kez Avrupa şampiyonu oldu.

Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan ASKİ Sporlu milli güreşçi Rıza Kayaalp, "Çok iyi çalıştık ve yine yapmamız gereken mücadeleyi göstererek bir şampiyonluk sevinci daha ülkeme yaşattım. Finale kadar fırtına gibi estik diyebiliriz" dedi.

Daha önce 11 kez final yaptığını vurgulayan Kayaalp, "10'uncu kez Avrupa Şampiyonu olmak nasip oldu. Bu 11'inci kez yaptığım final maçıydı. Allah'a şükür iyi hazırlandık. Çok iyi çalıştık ve yine yapmamız gereken mücadeleyi göstererek bir şampiyonluk sevinci daha ülkeme yaşattım. Finale kadar fırtına gibi estik diyebiliriz. İki rakibimi sayı tuşu, yarı finalde de tuşla yenerek finale çıktım. Final maçları her zaman zorlu geçiyor benim çünkü 1 gün sonra oluyor. Yorgunluğun çıktığı ana denk geliyor ama Allah'a şükürler olsun hiçbir zaman bırakmak içimden gelmiyor. Her zaman mücadele etmek sonuna kadar sabretmek dayanmak geliyor çünkü bir bayrak ve vatan sevgisi, İstiklal Marşı'nı söyletme arzusu var içimizde. Allah'a şükürler olsun bunu tekrar tekrar ülkeme yaşatmak nasip oldu" diye konuştu.  CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı tebrik telefonunda, "Rıza tebrik ediyoruz. Maşallah 10'uncu kez şampiyonluğu kazandın artık olimpiyatta netice bekliyoruz. 3-1 yetmez. Ben senden tuş bekliyorum. Gözlerinden öpüyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nesrin AYDIN YALDIZ

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