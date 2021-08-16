Rıza Çalımbay: "Takım gayet iyi hiçbir sorunumuz yok"

- Rıza Çalımbay: "Takım gayet iyi hiçbir sorunumuz yok" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Telafi edeceğiz" "Ben takımımdan memnunum" DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konyaspor mağlubiyetinin ardından, "Takım gayet iyi hiçbir sorunumuz yok.

- Rıza Çalımbay: "Takım gayet iyi hiçbir sorunumuz yok"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:

"Telafi edeceğiz"

"Ben takımımdan memnunum"

SİVAS - DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konyaspor mağlubiyetinin ardından, "Takım gayet iyi hiçbir sorunumuz yok. Lige konsantre olmakta biraz sıkıntı yaşayabilirler. Bu da gayet doğaldır. Ben takımımdan memnunum herkes elinden geleni yaptı. Telafi edeceğiz" dedi.

Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Ligin ilk maçına galibiyet ile başlamak isterdik. Ama istediğimiz oyunu oynayamadık. Zaman zaman iyi oynadık, zaman zaman istediğimiz olmadı. Gelen takımlar, kapanan takımlar oluyorlar. Sıkı defans yapıyorlar. Bugün de bunu aşmak biraz zor oldu. Bu takımımızdaki yorgunluktan da olabilir. Şu anda bizim takımımıza kimsenin bir şey söylemeye hakkı yok. Çünkü herkesten önce sezonu açtık. Takım gayet iyi hiçbir sorunumuz yok. Lige konsantre olmakta biraz sıkıntı yaşayabilirler. Bu da gayet doğaldır. O da maalesef böyle sıkıntılara yol açıyor. Ben takımımdan memnunum herkes elinden geleni yaptı. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilirdik. Ama şanssız bir gol yedik. Maçı çevirmek için ne kadar arkadaşımız varsa sahaya sürdük. Maalesef bazen istediklerimiz olmuyor" diye konuştu.

"Önümüzde yoğun bir süreç var"

Çalımbay, yoğun bir maç trafiğine gireceklerini ifade ederek, "Şimdi bu karşılaşmayı telafi etmeye bakacağız. Her şeyden önce iki gün sonra Kopenhag takımı ile bir maçımız var. Ondan sonra Trabzonspor karşılaşacağız. Üç gün sonra tekrar Kopenhag ile oynayacağız. Önümüzde yoğun bir süreç var. Geçen sezona da bu sıkıntılar ile başlamıştık. Yine aynı şekilde başlıyoruz. Sakat arkadaşlarımız döndükten sonra oynayan arkadaşlarımız da maç tempolarını tamamen kazandıktan sonra bambaşka bir takım olacağız. Her şeyi telefi edeceğimize ben inanıyorum" ifadesini kullandı.

"Seyircinin az olması bizi etkiledi"

Deneyimli teknik adam son olarak, taraftarın az olmasına değinerek, "Seyircimizin bugün az olması da bizi etkiledi. Taraftarımızla güzel şeyler yaptık. Girişler konusunda gerekli çalışmalar yapılırsa, taraftarımızla yeniden güzel şeyler yapacağız, güzel başarılar elde edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep