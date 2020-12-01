Rıza Çalımbay, G.Saray sözlerine açıklık getirdi: Hiçbir problemim yok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Rıza Çalımbay, G.Saray sözlerine açıklık getirdi: Hiçbir problemim yok

01.12.2020 13:36 | Son Güncelleme: 01.12.2020 13:48

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'la ilgili sözlerinin ardından yeni bir açıklama yaptı. Çalımbay, Galatasaray'a olan sevgi ve saygısının sorgulanmasının kendisini üzdüğünü, sarı-kırmızılı kulüple hiçbir problemi olmadığını söyledi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe'ye yenildikleri maçın ardından yaptığı "Maçların hepsinde hakem arkadaşlarımızın çok büyük hataları var, özellikle Galatasaray maçında. Hakemler yürekli maç yönetsin, Galatasaray maçlarında falan korkmasın." açıklaması sonrası büyük tepki gördü. Rıza Çalımbay, Galatasaray camiasının tepkileri üzerine açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rıza Çalımbay "Galatasaray Kulübü bu ülkenin en kıymetli kulüplerinden biridir. Hakem hatalarını anlatmaya çalışırken verdiğim maç örneği üzerinden Galatasaray'a olan sevgim ve saygımın sorgulanması beni üzmüştür." ifadelerini kullandı.

İşte Rıza Çalımbay'ın açıklaması;

"Merhaba; Öncelikle herkese sağlıklı günler dilerim. Dün akşam maç sonu yaptığım açıklamalarda hakem hatalarına dikkat çekmeye çalışırken verdiğim Galatasaray maçı örneğinin yanlış anlaşıldığını ve örneklerimin başka olumsuz durumlara çekilmeye çalışıldığını fark ettiğim için bu açıklamayı yapma gereği duydum. Son zamanlarda beni ben yapan futbolu konuşurken ne kadar zorlandığım hatta hakem hatalarını konuşmaktan futbolumuzu konuşamadığım gerçeğinin tüm kamuoyu farkındadır.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yeni korona tedbirleri sonrası İstanbul'da mesai saatlerine düzenleme
Yeni korona tedbirleri sonrası İstanbul'da mesai saatlerine düzenleme
Ünlü oyuncu da bir zamanlar kedicikmiş! Görüntüleri ortaya çıktı
Ünlü oyuncu da bir zamanlar kedicikmiş! Görüntüleri ortaya çıktı
Koronanın en erken görülen belirtisi ortaya çıktı! 12 gün boyunca sürüyor
Koronanın en erken görülen belirtisi ortaya çıktı! 12 gün boyunca sürüyor

Covid-19 sürecine, sakatlıklarımıza ve dar kadro yapımıza bir de hakem hataları sıklıkla eklenince, normalde gururla ifade etmemiz gereken UEFA Avrupa Ligi temsilimizi bile gerginlik ve stres içerisinde geçirdiğimizi belirtmek durumundayım. Bu hatalar bu tempoda canımızı da yakmaya başlayınca hataları sürekli ifade etmek durumunda kaldım. Çünkü çok emek veriyoruz.

"GALATASARAY'LA PROBLEMİM VARMIŞ GİBİ DEĞERLENDİRMEK BOŞ BİR ÇABADIR"

Galatasaray Kulübü bu ülkenin en kıymetli kulüplerinden biridir. Hakem hatalarını anlatmaya çalışırken verdiğim maç örneği üzerinden, benim Galatasaray Kulübü'ne olan sevgimin ve saygımın sorgulanması beni son derece üzmüştür. Konuyu benim Galatasaray Kulübü ile bir problemim varmış gibi değerlendirmek boş bir çabadır.

Bizler bu hafta çok önemli bir rakip karşısında ülkemizi temsil edeceğiz. Kendi içimizdeki hakem tartışmalarını ve hakem eleştirilerini de aslında yine kendi iyiliğimiz için yapıyoruz. Şimdi bir olma vaktidır. Hepinizin desteğini bekliyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek şu an düşündüğüm tek konudur. Hiç şüphe olmasın ki tüm şartlara rağmen yüreğimizle sahaya çıkıp yine elimizden ne geliyorsa yapacağız."

Rıza Çalımbay, G.Saray sözlerine açıklık getirdi: Hiçbir problemim yok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Osman Kavala Halife Hafter Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Ajda Pekkan Ariana Grande İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ozan Tufan Ersun Yanal Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Aralık Kabine Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rıza Çalımbay, G.Saray sözlerine açıklık getirdi: Hiçbir problemim yok - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 13:48:32. #1.15#
title