Riskli gruptaki şahıs arkadaşını temaslı duruma düşürdü: Karantinaya alındılar

Kırıkkale'de trafik kontrol noktasında yapılan Hes Kodu denetiminde, riskli grupta yer aldığı tespit edilen 1 kişi, temaslı duruma düşürdüğü arkadaşıyla birlikte karantinaya alındı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele sürüyor. Pozitif vaka artışının önüne geçmek için kolluk kuvvetleri ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, 24 saat esasına göre denetimler yapılıyor. Trafik kontrol noktalarında şehirlerarası seyahat eden sürücü ve yolcuların HES kodu sorgulaması yapılıyor.

Uçak yolcuğunda riskli gruba dahil edildi

Giresun'dan Ankara'ya giden Üzeyir O. ile Mustafa R, Kırıkkale'nin Delice İlçesi Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde durduruldu. Polis ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında HES kodu sorgulaması yaptı. Üzeyir O, uçak yolcuğunda PCR testi pozitif olan bir yolcudan dolayı temaslı duruma düştüğü tespit edildi.

Arkadaşını da temaslı duruma düşürdü

Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, Üzeyir O'ya 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı. Riskli gruptaki arkadaşı Üzeyir O. ile birlikte seyahat eden Mustafa R. ise temaslı duruma düştü. Buradaki işlemlerin ardından 2 arkadaş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yurtta karantinaya alındı. - KIRIKKALE