Riot Games Espor Sahnesi kapatıldı!

Riot Games Türkiye, 2019 yılının başında İstanbul'un Ataşehir ilçesinde açılan Riot Games Espor Sahnesinin kapatıldığını duyurdu. Pandemi sebebiyle yaklaşık iki yıldır seyircisiz kalan espor sahnesi açıldıktan iki buçuk yıl sonra resmen kapandı. Artık Vfşl maçları sahnede oynanmak yerine tamamen online bir şekilde gerçekleştiricek.

Riot Games Türkiye'nin açıklaması şu şekilde:

"Bugün sizlerle VFŞL ve Riot Games Espor Sahnesi'yle ilgili aldığımız 2022 kararlarını paylaşmak istiyoruz. Bildiğiniz üzere 2019 yılında Türkiye'de esporu daha ileriye taşımak amacıyla on takımla üç sene sürecek bir iş ortaklığı sistemine geçiş yapmıştık. Aradan geçen süre içerisinde oyuncuyla buluşan yeni oyunlarımız ve ekosistemimize dahil ettiğimiz yeni espor branşlarımızla birlikte, uzun vadeli ve sürdürülebilir yapılar kurmak üzerinde çalışmaya başladık. Bu planlar kapsamında başlangıçta üç sene süreceğini açıkladığımız iş ortaklığı sistemini bir sene daha uzatmaya karar verdik.

Uzun vadeli yol haritamıza odaklanmaya devam edeceğimiz 2022 yılında, yaklaşık iki senedir pandemi nedeniyle seyirci ve takımlarımızı ağırlayamadığımız Riot Games Espor Sahnesi'ni kapatmaya karar verdik. VFŞL, 2022 yılında oyuncuların maçlara takım evlerinden bağlanacakları çevrimiçi bir formata geçiş yapacak. Bu karar sayesinde kaynaklarımızı pandemi belirsizliklerinden bağımsız olarak hem izleyici deneyimini, hem de içerik çeşitliliğini artıracak şekilde daha etkin ve verimli kullanabileceğimize inanıyoruz."

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