'Rıfkı'yı sopayla öldürüp, sahiplerini tehdit etti; para cezası aldı - Haberler
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'Rıfkı'yı sopayla öldürüp, sahiplerini tehdit etti; para cezası aldı

'Rıfkı'yı sopayla öldürüp, sahiplerini tehdit etti; para cezası aldı
Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Haberler | Güncel

KARS'ın Arpaçay ilçesinde, A.Y. ile N.Y.'yi tehdit edip, 'Rıfkı' isimli köpeklerini de sopayla döverek, öldürdüğü belirtilen G.D.'ye 2 bin 43 lira ceza kesilirken, hakkında soruşturma başlatıldı.

ARPAÇAY, KARS (DHA) - KARS'ın Arpaçay ilçesinde, A.Y. ile N.Y.'yi tehdit edip, 'Rıfkı' isimli köpeklerini de sopayla döverek, öldürdüğü belirtilen G.D.'ye 2 bin 43 lira ceza kesilirken, hakkında soruşturma başlatıldı.

Arpaçay'a bağlı Melik köyünde yaşayan A.Y. ile N.Y., cumartesi günü aynı köyden G.D. hakkında, kendilerini tehdit ederek, köpekleri 'Rıfkı'yı da sopayla dövüp, öldürdüğü iddiasıyla jandarmaya şikayette bulundu. Köpeğin fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması üzerine Kars Valisi Türker Öksüz ise inceleme yapılması talimatını verdi. Kars Jandarma Komutanlığı'na bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) timlerince köyde yapılan çalışma sonrası köpeği sopayla öldürdüğü belirtilen G.D. yakalandı. G.D., 2 bin 43 lira ceza kesilip, serbest bırakılırken, hakkında soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Son Dakika Haberleri

Arpaçay, Kars, Güncel, Haber

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