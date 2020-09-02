Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Süper Lig'den 3. transferini Ben Rienstra ile yaptı Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Ben Rienstra yeni sezonda Hollanda'da futbol oynayacak. Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hollanda'nın Fortuna Sittard ekibi, Rienstra ile sözleşme imzaladı. Başarılı savunmacı, Acun Ilıcalı'nın Süper Lig'den transfer ettiği 3. oyuncu oldu.

Hes Kablo Kayserispor'a geride kalan sezon başında transfer edilen Ben Rienstra, sarı kırmızılı takım ile olan sözleşmesini feshederek ülkesine döndü. Tecrübeli defans oyuncusu yeni sezonda, Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'da forma giyecek. SÜPER LİG'DEN 3. FUTBOLCU 3 yıllık sözleşme imzalanan Rienstra, Hollanda ekibinin Süper Lig'den bu sezon transfer ettiği 3. futbolcu oldu. Fortuna Sittard daha önce Süper Lig'den Van Beijnen (Gençlerbirliği) ve Mats Seuntjens (Gençlerbirliği) transferlerini yapmıştı. Hes Kablo Kayserispor'daki takım arkadaşları ile vedalaşan ve bugün ülkesine dönen 30 yaşındaki Ben Rienstra, sarı kırmızılı forma altında 26 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası maçında görev aldı. Kaynak: İHA