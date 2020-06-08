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Rıdvan Dilmen, Nihat Özdemir'e patladı: F.Bahçe'den özür dilemek zorundasınız, dilemeyip konuyu kaşıyorsanız istifa edin

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Nihat Özdemir ve F.Bahçe gerginliği hakkında sert konuştu. Rıdvan Dilmen TFF Başkanı Nihat Özdemir'e seslenerek, "Nihat bey, eğer yanlış anlaşıldığınıza inanıyorsanız; çıkacaksınız ve F.Bahçe Spor Kulübü'nden, benden, milyonlarca F.Bahçeliden özür dilemek zorundasınız. Dilemiyorsanız istifa etmelisiniz" dedi.

08.06.2020 10:01 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:17

Futbol Yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de Yüzde Yüz Futbol programında Süper Lig, Trabzonspor'un cezası ve Nihat Özdemir-Fenerbahçe gerilimi hakkında konuştu.

Rıdvan Dilmen, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Fenerbahçe Kulübü'nden ve Fenerbahçelilerden özür dilemesi gerektiğini söylerken, özür dilememesi halinde görevinden istifa etmesi gerektiğini söyledi.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

İnşallah Trabzonspor'un cezası CAS'tan döner. Fenerbahçe, 2010-11'de Trabzonspor ile yarıştığı için Trabzonspor'un UEFA şikayeti olabilir ama biz Alman, İngiliz, Fransız gibi değiliz, biz yardımlaşırız. Peygamber efendimiz Mekke'ye girdiğinde ilk ezanı Bilal Habeşi okumuştur. Niye? Siyah, köle diye. Bizde ırkçılık yok. Birdenbire bu iş patladı. 9 sene geçmiş. Kazasız belasız giderken, bayram değil, seyran değil, Nihat beyin böyle bir açıklaması oldu.

"ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDASINIZ"

Sina Afra diye Fenerium'da bir yönetici var, tepki almıştı. Ben Fenerbahçeliyim, diğer takımlar umurumda değil, attığım tweetler Avrupa'daki bir Türk takımına başarı dilemekti dedi. Ne kaybetti? Nihat bey, eğer yanlış anlaşıldığınıza inanıyorsunuz çıkacaksınız ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nden, milyonlarca Fenerbahçeli'den özür dilemek zorundasınız. Ben şu anda bile bekliyorum.

"BÜYÜK TALİHSİZLİK"

Fenerbahçeli kırgın, Fenerbahçeli üzgün. Sadece Fenerbahçeliler böyle algılasa tamam. Türkiye böyle algılamış. Yapmamıştır Nihat bey, konuşmamıştır diyordum, büyük talihsizlik. Bunu düzeltebilecek kişi yine kendisidir.

"BEN AVUKATI ARARIM"

Semih bey, FETÖ'nün neresindesin dedi. Ben onu duyduğum anda avukatı ararım hemen. Ben olsam öyle yaparım, demeç vererek halletmem.

"DİRENÇ GÖSTERDİLER"

Türkiye tarihi dönemlerini yaşıyordu o dönem, 40 yıldır Türkiye'ye yerleşmiş bir virüs vardı. Kumpaslar konuşulurken, şikeyi hep ayırıyorlar. Aynı savcı, aynı mahkemeler, aynı emniyetin üzerinden bu devlete el koymak istediler. Halkın sokağa çıktığı yegane kulüp Fenerbahçelilerdir ve direnç göstermişlerdir. Gazetelerde görüyoruz, bu süreç hala bitmedi.

"HATASINDAN DÖNMELİ"

Bunu düzeltme şansınız var, 2 cümle, benim de yöneticilik yaptığım dönemdir ve 2010-11 sezonu şampiyonu Fenerbahçe'dir derim. Böyle olmazsa Trabzonspor da, madem şike sizin federasyon başında ne işiniz var der. Türkiye Futbol Federasyonu başkanı hiç zaman kaybetmeden bu hatasından dönmelidir.

"FENERBAHÇE İKİ KEZ KURULDU"

Fenerbahçe bir 1907'de, bir de 2011'de kuruldu, 2 kez kurulan tek kulüptür. 2011'de üzerinden tır geçti ama yine ayakta. Çok kulüp kaldıramaz onu. Her kulübün renginde anlam vardır, Kurtuluş Savaşında bu kulüpler asker vermiştir.

"ÖZÜR DİLEMİYORSANIZ BIRAKIN"

Nihat bey, eğer özür dilemiyorsanız federasyon başkanlığı da yapmayacaksınız çünkü artık kaos geliyor. Fenerbahçe Spor Kulübünün Nihat beyi ihraç etme kararı varsa, benim imzam olmamasına rağmen ben de imza atarım. Din ve kulüp sevgisinin üzerine fazla gitmeyeceksin, kaşımayacaksın işi. Ben yine en iyi niyetimle Nihat beyden düzeltmesini rica ediyorum.

"TFF'NİN SİTESİNDEN SÖYLENMEZ"

Fenerbahçe başarısızlığını örtmek istiyor diye bir söz, TFF'nin sitesinden denmez. Bu benim işim. Fenerbahçe 6 yıldır başarısızdır, bunu ben söylerim.

"AÇIKLAMASI GARİP GELDİ"

Ali bey ile Nihat bey başkanvekili ve asbaşkandı o dönemde. Nihat beyin bu işi yapmadığına dair, benim şahit olduğum da birçok şey olmuştu ama bu açıklaması garip geldi. O gün böyle yapan bir insanın, böyle bir açıklama yapması bana garip geldi.

"BU YENİ BAŞLAMADI"

Koronavirüs vakaları başlamak üzereyken, Servet bey ile konuşuyordum ve Trabzonspor'un dosyası üst kurula gidiyor, sıkıntı var dedi. Yanımızda sevdiğimiz bir ağabey vardı, Servet bey aradı, Ahmet bey ve hukukçularına randevu alındı. UEFA'ya görüşmeye gittiler, ben o kadar biliyorum. Bu hemen patlayan bir süreç değil, daha önce başlayan bir süreç. Demek ki bu sürede bir şeyler atlatılamadı. Bizim kulüplerin hatası var mı? Var. Avrupa'da, FIFA'da en çok dosyası olan kulüpler bizim kulüplerimizdir.

"BU CEZANIN KALDIRILMASI LAZIM"

Devlet, kulüp, bütün lobileri kullanarak, Trabzonspor'un bu cezasının kaldırılması lazım. İnşallah hayırlısıyla umut ettiğimiz gibi CAS'tan döner. Trabzonsporlu arkadaşlarım da var. Onlar da şaşkın.

"ADALE SAKATLIKLARI BEKLİYORUM"

Geniş kadro olmasından dolayı biraz avantajlı ama Luyindama ve Marcao da sakatlandı. Ben adale sakatlıkları bekliyorum, nasıl hazırlandıklarını tahmin ediyorum. 5 değişiklik doğru bir karar, şimdi teknik adamların meziyetleri çıkacak. 45 dakika oynatacağım seni denebilecek. Federasyonun aldığı ayrı bir doğru karar var, kupa maçlarında uzarsa +1 değişiklik diye doğru bir karar verdiler.

"BU SENE HİÇ DOKUNMAYIN"

7 Haziran'dayız. Birkaç hafta sonra transfer görüşmeleri başlar. 4 yıllık Fatih Terim döneminde bir karar çıkmıştı, 4 yıl biteli 1 yıl geçti, geciktik. Kademe olarak 3 yılda düşecek diyoruz ya, benim önerim, hiç dokunmayın bu sene ama Haziran sonunda planı kulüplere verin. Transfer yapılmadan kulüplerin bunu görmesi lazım ki 2021'e göre kendilerini hazırlasınlar.

"MESAFEYE DİKKAT EDELİM"

Yeni normali abartılı normal sandık biz galiba. Ne olur mesafemize dikkat edelim, ailemize, büyüklerimize falan dikkat edelim. Kendimizi korumak, çevremizi de korumak açıkçası, sözde kalıyor maalesef.

Rıdvan Dilmen, Nihat Özdemir'e patladı: F.Bahçe'den özür dilemek zorundasınız, dilemeyip konuyu kaşıyorsanız istifa edin
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