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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki teknik direktör krizini yorumladı: Tuhaf bir durum var

Rıdvan Dilmen, Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrasında Fenerbahçe'de yaşanan teknik direktör sorununu yorumladı. Dilmen, "Ya Emre Belözoğlu ya da bambaşka bir teknik direktör olabilir. Tuhaf bir durum var. Eleştiriye açık bir durum. Şu an ne desek boş. Pazar gününü beklemeliyiz" dedi.

07.03.2020 00:01 | Son Güncelleme: 07.03.2020 00:11
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki teknik direktör krizini yorumladı: Tuhaf bir durum var

, NTV'de yayınlanan Sporun Not Defteri programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Kulübün açıklamaları üzerinden gitmek zorundayız. Geçen hafta açıklama yaptı teşekkür ettiler 'a ve bir maç olarak Trabzon'da çıkacak dediler. Aslında çok reel bir durum yok ortada. Çok alışıla gelmiş bir durum. Antalya maçından sonra Ersun Yanal, istifa ediyor ama kulüp rica ediyor. Bence bu durum Ersun Yanal'ın da işine geliyor. Çünkü kaybedecek bir şeyi yok. Trabzon'a 3-0 kaybetse kim ne diyecek ki zaten başarısız bir dönem var. Ama kazanırım diye çıkmak istedi. Ben olsam ben de çıkardım o riski alırdım.

"PAZAR GÜNÜ KULÜP DAHA SAĞLIKLI KARAR ALACAK"

Kulübün resmi sitesinden açıklandığına göre, gördüğümüz tablo şu; yarın oynanacak müsabakada Emre Belözoğlu, Volkan hoca falan diğer oyuncular ile birlikte çıkacaklar. Pro lisansı olan birisi teknik direktör olarak çıkacak. Muhtemelen Emre Belözoğlu, yedek kulübesinden takımı yönetecek. Pazar günü oturacak kulüp daha sağlıklı karar alacak. 'de her şey değişebilir. Emre Belözoğlu, kulüp ile aşaması hangi aşamada olduğunu bilmiyorum. Ya Emre Belözoğlu ya da bambaşka bir teknik direktör olabilir. Tuhaf bir durum var. Eleştiriye açık bir durum. Şu an ne desek boş. Perde arkasını bilmiyoruz. Pazar gününü beklemeliyiz."


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: Dilmen, Fenerbahçe'deki teknik direktör krizini yorumladı: Tuhaf bir durum var
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