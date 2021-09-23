Rıdvan Dilmen, F.Bahçeli Kim Min-Jae'yi öve öve bitiremedi: Ligimiz için fazla bir oyuncu - Haberler Spor
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Rıdvan Dilmen, F.Bahçeli Kim Min-Jae'yi öve öve bitiremedi: Ligimiz için fazla bir oyuncu

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Rıdvan Dilmen, F.Bahçeli Kim Min-Jae'yi öve öve bitiremedi: Ligimiz için fazla bir oyuncu

Fenerbahçe'nin Giresunspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattığı maçı Rıdvan Dilmen yorumladı. Dilmen, sarı-lacivertlilerin "Canavar" lakaplı savunmacısı Min-Jae'den övgüyle bahsederken, "Kim Min-jae ligimiz için fazla bir oyuncu. Bana göre Fenerbahçe'nin en iyi transferi" dedi.

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'la karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısını TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında yorumlayan Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli takıma bu sezon katılan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'yi övdü.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"FENERBAHÇE'NİN EN İYİ TRANSFERİ"

Fenerbahçe hızlı ve çabuk oynamaya çalışırken telaşlı oynuyor. Bundan dolayı top kayıpları oluyor. Ön tarafta beklenen baskıyı yapamıyor. Bundan dolayı rakip yarı alanda kalamıyor Fenerbahçe. Benzer bir ikinci yarı bekliyorum. Kontrataklara dayalı bir oyun. İkinci yarıda Mert Hakan'ın yerine Meyer'in oyuna girmesini bekliyorum. Mesut Özil'in öldürücü pasları var. Kim Min-Jae ligimiz için fazla bir oyuncu. Bana göre Fenerbahçe'nin en iyi transferi. Bright Osayi-Samuel'i maçta görmedim.

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Haber: Rıdvan Dilmen, F.Bahçeli Kim Min-Jae'yi öve öve bitiremedi: Ligimiz için fazla bir oyuncu - Haberler Spor
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