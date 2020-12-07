Rıdvan Dilmen Denizlispor maçı sonrası patladı: F.Bahçe Ali Palabıyık'ı yendi

Fenerbahçe'nin deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup ettiği maçı değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ı eleştirdi. "Fenerbahçe Denizlispor'u değil, Ali Palabıyık'ı yendi" diyen Dilmen, yorum yaparken herkese saygılı olduğunu ancak bu sezon kendisine yapılan eleştirileri 20 yıldır görmediğini belirtti.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Denizlispor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği ve hakem Ali Palabıyık'ın tartışıldığı mücadeleyi değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle;

Fenerbahçe, Ali Palabıyık'ı 2-0 yendi. Sağdan, soldan falan gitmeyelim, ben yıllarca futbol oynadım. Bir hakem, bir takımın sertliğine müsaade ediyorsa zaten ben anlarım. Biraz daha sertlik yaparım, uçarım. Ali Palabıyık'ın Altay'a teşekkür etmesi lazım, seni doğuran ana babaya teşekkürler, yoksa bende FIFA falan kalmazdı demesi lazım. Denizlispor son pasları yanlış takıma attı, Ali Palabıyık'a atsalardı o kaçırmazdı.

"BİR ANDA KIRILMA NOKTASI"

Penaltı vesaire onları geçtim, oyundan ben anlarım. Havada geliyor, 6 yerine 8 gösteriyor falan. Fenerbahçe ilk yarıda domine etti, yarım pozisyonu var Denizlispor'un. 2. yarıda maç dengede giderken kırılma noktası geldi, oyuncu kafaya çıktı, ne olduğu belirsiz şekilde top Altay'ın kucağına geldi. VAR'daki Arda Kardeşler, 2 senede Fenerbahçe'nin lehine 3-4 penaltı vermişti. Antep maçında, Rize'de vermişti.

"20 YILDIR GÖRMEMİŞTİM"

Ben Fenerbahçeliyim, çocukluğumda da Fenerbahçeliydim. Her kulübe saygılıyımdır. Mümkün olduğu kadar da, bazen abartılı şekilde el frenini çekiyoruz. Rıdvan Dilmen sezonu yaptılar, 20 senedir yorumcuyum, 20 yıldır görmemiştim. Arkadaşların herhalde istediği düzen bozulmuş, bir imaj yerleştirildi.

"SANKİ BİR KÖTÜLÜK YAPTIM"

Diğer takımlardan bir tacize uğramadım ama bir konuşma yaptım, sonra iş evrildi. Ben Fenerbahçe'ye hep hizmet ettim, Fenerbahçemizin her zaman yanında olmaya çalıştım ama sanki bu yıl kötülük yaptım, bazı kişilerin dediği doğru olabilir. Bir FIFA hakemi Ahmet hocaya bunu söylemiş, FIFA kokartlı hakem, Rıdvan algısı var diye ters yönetiyoruz demiş ve bunu da ispat ediyorlar maçlarda.

"KÜFÜR EDİYORSA AT"

Arda Kardeşler bizim görmediğimiz bir penaltı gördü, VAR da onayladı. Penaltı ile muhatap olan oyuncu A, hocam niye gidiyorsun demiş, B, küfür etmiş olabilir. Küfür ettiyse zaten at, hakaret ettiyse at. Niye gidiyorsun dediğinde sarıyı verirsen, üstüne 2. sarıyı verip gönderirsin.

"REZİL KEPAZE OLDUK DERİM"

Hakem o kadar ezildi ki Altay sanki birkaç santim çizgiden çıktı penaltıdan, onu da tekrarlatsa daha vahim olabilirdi. Son dakikalarda kaleci Altay'a adam öldürmeye teşebbüs var, çok emin kendinden, penaltı çaldı. 0-0 giden oyunda sertliklere müsaade eden hakem, son dakikada lap diye görmediği pozisyona penaltı verdi. Ben VAR'da olsam, rezil kepaze olduk, daha da rezil olmayalım, verme derim.

"BİRAZ YÜREKLİ OLSUNLAR"

Altay çok büyük performans gösterdi. Özellikle penaltı pozisyonunda art arda 3 tane pozisyon çıkardı, çok başarılı oldu. Altay, Ali Palabıyık'ı kurtardı olmamalı, kurtaramamalı. Maç 2-2 bitse, şuydu, buydu diyecekler. Bazıları Türk futbolunun önüne geçmeye çalışıyor. Bunu Erman hoca zaman zaman söylüyor. Genel kanıya baktığımızda insanlar yeni yüzlerden mutlu. Yeni yüzlerin de babası maalesef oğlum Fenerli, Galatasaraylı falan yaktı. Yürekli olsunlar, hayatınızda göremeyeceğiniz bir imkan var ve seyircisi oynuyorsunuz.

"DEPLASMAN BİR REKORDUR"

Fenerbahçe 4 şehir takımı olmak üzere, deplasmanda 4 maçı kazandı. Bu takımlar vasat olsa da, İstanbul'da güçlü deplasmanda Galatasaray ile berabere kaldı. Fenerbahçe'nin deplasmandaki performansı rekorudur. İçeride de 2 mağlubiyet aldı, beklenmedik kötü başladı.

"GÖRMEDİĞİ PENALTIYI VERDİ"

Ali Palabıyık, görmediği pozisyona penaltı verdi, 90. dakikada verdiği penaltıyı kesin görmedi! Neyi gördün? Fenerbahçe'nin aleyhine verilen 4 penaltı, 3-4 kırmızı kart var. Verilmesin demiyorum, verilecek tabii ki! Karagümrük maçında nasıl 2 penaltı verdi ve biz de doğru verdiler dedik. Cüneyt Çakır geçen sene 11 haftada 10 maç yönetiyordu, şimdi 5. Şimdi pabuç pahalı, yeni yüzler geldi diyorlar. Bu yılki konsantrasyonu daha yüksek. Eskiden iyi de olsalar, kötü de olsalar gidiyorlardı.

"KRALINIZ BENİM DENMEZ!"

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında karşılıklı hatalar yapılmıştı. Bu maçı hafife almak yanlış bir kere. 25 milyon taraftarı olan, 1 milyon nüfuslu Denizli'nin önüne çıkıyorsun. Küçük görme hakkın yok. Yarın sen, ben yokuz, Fenerbahçe var. Camianın gözünün içine baka baka 'Kralınız benim' dersen olmaz.

"TUHAF BİR ALGI VAR"

Ben Fenerbahçe'ye oynarken bizim lehimize bir sürü hata olmadı değil, oldu ama birkaç yıldır tuhaf bir algı var Türkiye'de. Yoksa geçen 2 sene dışında genelde 2. olan, şampiyonluğa oynayan bir takımdı. Özellikle 2010-11 sezonu sonrasında hiçbir kulübün yaşamadığı şeyler yaşandı ve hala toparlama aşamasında.