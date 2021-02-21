Rıdvan Dilmen'den Muslera'ya övgü dolu sözler: Dünyada 1-0'ı en iyi oynayan kaleci

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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Alanyaspor maçını değerlendiren ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Zorbay Küçük atamasını eleştirdi. Dilmen ayrıca, Galatasaraylı Muslera'ya övgüler yağdırdı ve Uruguaylı kalecinin 1-0'lık skoru dünyada en iyi oynayan kaleci olduğunu savundu.

Galatasaray Süper Lig'de 26. haftayı galibiyetle kapattı. Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u 18. dakikada Emre Kılınç'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Mücadelede Galatasaray'ın başarılı kalecisi Muslera, performansıyla göz doldurdu.

NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, Muslera'dan övgüyle bahsetti. Başarılı yorumcu, Muslera'nın 1-0'lık skoru dünyada en iyi oynayan kaleci olduğunu iddia etti.

İşte Rıdvan Dilmen'in yaptığı açıklamalar;

İki ayrı yarı izledik. İlk yarıda tartışmalı pozisyonlar vardı, Galatasaray 1-0 önde kapattı. 2. yarıda hiç beklemediğim kadar kötü bir Galatasaray gördüm. Sezon sonunda ama bu maçın oyununu kimse tartışmaz, 3 puanı aldı. Alanyaspor pozitif oynamaya çalışan bir takım, iyi oynadı.

"HAYATİ ÖNEM TAŞIYAN MAÇ"

Fatih Terim hafta içinde doğru bir karar aldı ve takımı Antalya'ya götürdü erkenden. Kar yağışı ve konsantrasyon açısından bunu yaptı. Ligdeki en önemli maç demiştir, kafalarına kazımıştır. Arda'nın maç öncesindeki konuşmasında da o var, hayati önem taşıyan bir maç dedi.

"KÖTÜ OYNAYIP KAZANABİLİRSİN"

13 deplasmanın 9'unu kazandı, en kötü oynadığı maç budur ama tabelaya bakarsın futbolda. 40 maç oynuyorsan, arada acayip kötü oynayıp kazandığın maçlar olur. Kayseri maçı gibi iyi oynayıp puan kaybettiğin de olur.

"DEĞİŞİKLİK İÇİN ÇOK BEKLEDİ"

Fatih hoca çok fazla bekledi. Gol geliyorum diyordu, 76'da oyuncu değiştirdi. Alanyaspor kupa maçının faturasını bazı oyuncular ödüyor. Luyindama'yı çok beğenmeme rağmen Donk oynar derdim. Belhanda'yı kesti hoca ama kazandı. Sonuçta 9. deplasmanını kazandı.

"2. YARIDA SADECE SAVUNDU"

18-25 arasında hepsini kazanarak geldi Galatasaray. 2. yarıda hiç oynamadı, sadece savunmaya çalıştı. Alanya, stoperiyle birlikte hücum yaptı, bir sürü duran top. Muslera kurtarıyor, bazen de ayağına çarpıyor. Mustafa Muhammed de maçın sonunda yorgunluktan topu tutamaz hale geldi.

"ALTINLARIN ALTINI 3 PUAN"

Galatasaray altınların altını 3 puan aldı. Çok iyi oynadığı Kayseri ve Antalya maçlarında 4 puan kaybetmişti, çok önemli bir galibiyet. Şimdi rakipleri bekleyecek, Fenerbahçe'yi bekleyecek.

"YARILADIK DİYORLARDIR"

Galatasaray şu anda şampiyonluk yolunu yarıladık diyordur. Ama ligimizde her şey olabilir, kopma yok. Trabzonspor'un son maçlarını düşünsek şampiyon dersin ama Galatasaray'ın 6 puan gerisinde.

"MUSLERA BUNU DÜNYADA EN İYİ YAPAN KALECİ"

Muslera geçen sene Rize'de sakatlandıktan sonra kafa kafaya giden ligde düştüler. 1-0'ı dünyada en iyi oynayan kaleci. Hiç anlamazsın, 4 dakika yer, konuşur falan. Kritik reaksiyonları var, tecrübesi var, önemli bir kaleci. Performansı da iyiydi bugün. Antrenmanlarda takımlar hücum yaparlar, 7 oyuncuyla saldırır, 5 oyuncu ile savunma yapar, gol atarlar. Galatasaray aşağı yukarı 10 oyuncuyla defans yaptı, ona rağmen pozisyon verdi.

"LUYINDAMA'NINKİ KIRMIZI KART"

Geçen hafta Nwakaeme'nin pozisyonunda kırmızı kart göstermesi gerekiyordu, o pozisyona göre bugünkü pozisyon daha hafif ama benim düşünceme göre kırmızı kart. Bazı pozisyonlar için illa ki kasıt aramamak lazım. Oyuncunun ayağı da kırılabilir Allah korusun. Görmeden vuruyor, bu da onlardan biri. Görmüyor, doğru ama ne yapalım, yaralayıcı bir hareket, kırmızı kart doğru.

"HER ŞEYE RAĞMEN KIRMIZI"

Zorbay hoca VAR ile konuşurken, kasıt görmedim mi dedi bilmiyorum ama her şeye rağmen kırmızı kart. Nwakaeme ve bugünkü pozisyon. Bu çocuk kötü hakem değil. İzlediğim Zorbay Küçük değil. Yeteneğine bakıyorum, bundan olur diye düşünüyorum.

"ATAMA DOĞRU DEĞİL"

Atama doğru mu, değil. Cezaya girmesi gereken bir hakemin atanması doğru değil. Bu psikoloji ile gidince kararları verirken çekinerek verebilir. Ben hakem hocası değilim ama duruşuna, görüşüne bakıyorum. 11'e 10 devam etmesi gerekirken, Nwakaeme'ye kırmızı vermesi gerekirken söylüyorum. Bu çocuğun niyeti kötü değil, görüyorum. Trabzon'da da öyle değildi.