Rıdvan Dilmen'den Mbaye Diagne yorumu: Fenerbahçeli olarak gitmesini isterim
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Rıdvan Dilmen'den Mbaye Diagne yorumu: Fenerbahçeli olarak gitmesini isterim

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Başakşehir-Galatasaray maçına değinen eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Mbaye Diagne için dikkat çeken sözler kullandı. Golcü isme değinen Dilmen, "Ben Fenerbahçeli olarak Diagne'nin gitmesini isterim. Önemli olan Diagne'yi tutabilmektir" dedi.

Rıdvan Dilmen'den Mbaye Diagne yorumu: Fenerbahçeli olarak gitmesini isterim
21.09.2020 09:22 | Son Güncelleme: 21.09.2020 09:32

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi. Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda 2-0 kazandığı karşılaşmanın ardından sarı kırmızılıların golcüsü Mbaye Diagne'ye değindi.

NTV'de dikkat çeken açıklamalarda bulunan deneyimli yorumcu, "Galatasaray, perşembe akşamı 2 tane atmış Diagne'yi bekletip, Falcao ile başlıyor. Diagne bir silahtır. Ben Fenerbahçeli olarak Diagne'nin gitmesini isterim. Önemli olan Diagne'yi tutabilmektir, baktım, coşkulu girdi. O da Belçika'ya gideceğine kulübün kıymetini bilip oynamak zorunda"ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ GİBİ"

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynuyormuş gibi bir performans sergilediğini dile getiren Dilmen, "Galatasaray çok önemli kulüp, geçen sene en zayıf halinde gitti ve daha iyi oynayarak puan aldı. Bu sene de geçen senenin şampiyonunu, oturmuş bir kadroyu, her türlü opsiyonu olan bir takımı yendi. Galatasaray demek ki o kadar iyi oynadı ki, bu opsiyonları çok olan takımı yendi. İyi hazırlanmış, konsantrasyonu üst düzeyde, sanki Şampiyonlar Ligi oynuyormuş gibi, oyunun hiçbir dakikasında başka bir şey düşünmeyen bir Galatasaray vardı" dedi.

"PENALTI VERMEM"

Tartışmaları kararlara değinen yorumcu, "Ben tarafım. Fenerbahçeliyim. Ben kanal logosuna göre konuşmam. Penaltı pozisyonunu konuşalım? Geçen hafta Fenerbahçe maçında şunu dedim; oyun kuralları penaltı diyor ama ben penaltı vermem" sözlerine yer verdi.

"FIFA HAKEMLİĞİ VERMEM"

Son olarak karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan olan için görüşlerini de belirten Dilmen, "Tarihte olmayacak kadar hakemler konuşulacak, neler yaptılar, herkes hakem konuşuyor. Bununla ilgili de belgeleri bazı şeyler konuşacağım. Bu hakem arkadaşa FIFA hakemliği vermem. Marcao'ya 2 sarı kartı vermedi" açıklamalarında bulundu.

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