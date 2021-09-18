Rıdvan Dilmen'den maaş açıklaması
Rıdvan Dilmen, hakkında çıkan maaş haberlerini yalanlayarak, "TRT'den bugüne kadar bir kuruş para almadım" dedi.
Rıdvan Dilmen, hakkında çıkan maaş haberler ini yalanlayarak, "TRT'den bugüne kadar bir kuruş para almadım" dedi.
Bu akşam "%100 Futbol" programında canlı yayında, aldığı ücretle ilgili çıkan haberler i yalanlayan Rıdvan Dilmen, "TRT'de toplama bakıldığında bu üçüncü yılım. Bir kuruş para almadım. Almayı da düşünmüyorum. Onlar belli bir ücret vermek istedi ama benim almaya niyetim yok" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL