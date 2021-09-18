Rıdvan Dilmen'den maaş açıklaması

Rıdvan Dilmen, hakkında çıkan maaş haberler ini yalanlayarak, "TRT'den bugüne kadar bir kuruş para almadım" dedi.

Bu akşam "%100 Futbol" programında canlı yayında, aldığı ücretle ilgili çıkan haberler i yalanlayan Rıdvan Dilmen, "TRT'de toplama bakıldığında bu üçüncü yılım. Bir kuruş para almadım. Almayı da düşünmüyorum. Onlar belli bir ücret vermek istedi ama benim almaya niyetim yok" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL