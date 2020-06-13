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Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur

Fenerbahçe'nin Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yendiği maçı değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli takımın ilk 11'ini Tahir Karapınar'ın değil Emre Belözoğlu'nun belirlediğini iddia etti ve takımdaki patronun tecrübeli futbolcu olduğunu söyledi. Dilmen ayrıca, sarı-lacivertlilerin kalan maçlarda çıkış yapacağını ifade etti.

13.06.2020 00:12 | Son Güncelleme: 13.06.2020 00:35

NTV'de yayınlanan Yüzde 100 Futbol programında yorum yapan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Kayserispor'u Muriqi ve Gustavo'nun attığı gollerle 2-1 yendiği karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Rıdvan Dilmen'in yaptığı açıklamalar şöyle;

Fenerbahçe son 8 haftadaki maçlarının 7'sini İstanbul'da oynayacak. İlk 4'e kendisini atma şansı var Fenerbahçe'nin. Bir süredir başka arkadaşlar konuşulurken Tahir hoca geldi. Ben Altay'dayken benim oyuncumdu Tahir. Bir kere çok düzgün bir adamdır. Futbolcuyken de büyük takım topçusuydu. Bu takımı Emre Belözoğlu çıkarmıştır. Tahir'e de saygısızlık olduğu için değil. İlk 11'i Tahir hoca çıkardı desek doğru olmaz. Emre kendisini de kendisi sokmuştur.

"EMRE, ALTAY VE GUSTAVO İLE GALİBİYET"

Fenerbahçe Emre ve Altay farkıyla Kayserispor'u yendi. Gustavo etkisi de vardı tabii. Bütün takımlar şu anda kapalı kutu. Nasıl hazırlandı takımlar kimse bilmiyor. Fenerbahçe'nin maçın sonuna kadar direnmesi önemliydi. 4 oyuncu değişikliği hakkını kullandı, bunun da katkısı oldu.

"EMRE'NİN BİR KARAR VERMESİ LAZIM"

Emre Belözoğlu'nun böylesine büyük bir camiada karar vermesi lazım. Tahir kardeşimiz de yanlış anlamasın. O da seneye önemli katkılar verecektir. Teknik direktör olarak Emre'nin devam etmesi doğru olmaz. Fenerbahçe gibi büyük kulüplerde teknik direktör - futbolcu aynı anda olması biraz zor.

"FUTBOLCULAR EMRE'NİN PATRON OLDUĞUNU BİLİYOR"

Oyuncu grubu Emre Belözoğlu'nun futbol takımı patronu olduğunu biliyor. Tahir hocanın lisans problemi olmaması da avantaj. Futbolcular seneye de Emre'nin olacağını biliyor. Bu Tahir hocanın bir eksikliği değil.

"BEN 58 YAŞINDAYIM, HALA OYNAMAK İSTERDİM"

Elimden gelse ben de 58 yaşındayım, oynardım. Şurada topu koysan önüme atlarım. Kariyeri çok önemli bir futbolcu Emre. Futbolculuk Allah'ın futbolculara verdiği lütuftur. Ben futbolu bıraktım, Ali başkan bizimle çalışmayı düşünmüyordu o zaman. 32 yaşında bırakma kararı aldım. 1 yıl sonra bir kış günü 2 kere ertelendi kardan, 3. de oynandı. Jübilemde kafa golü attım, olmayacak şeyler oldu. Jübile maçım bitti eve döndüm, çocukken oynadığım futbol bitti dedim kendime. Şimdi Emre'de bırakınca attan düşmüş gibi olacak.

"VEDAT VE GUSTAVO EKSTRA TRANSFERLERDİR"

Fenerbahçe'nin son dönemdeki başarısız transferleri arasında Vedat ve Gustavo ekstra iyi transferlerdir. Bunu gösterdikleri performansla gösteriyorlar. Kötü transferleri söylerken iyileri de söyleyelim.

"OZAN'IN KIRMIZI KARTI BENCE YANLIŞ"

Ozan 13. dakikada atıldı. Uzun süre Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Ben VAR hakemi olsam çağırmazdım. İstem dışı sarı kartlar olur ve Ozan'ın pozisyonu budur. Bazı hakem yorumcuları kırmızı karttır diyebilir ama asla kırmızı demem.

"FENERBAHÇE'DEN ÇIKIŞ BEKLİYORUM"

Fenerbahçe'den bir çıkış bekliyorum ben açıkçası kupa maçında. Fenerbahçe'nin transfer yapabilecek bir Sportif direktörü de var artık önümüzdeki sezon için. Sahaya girip kendisini de oynatıyor.

"KAYSERİSPOR'UN İŞİ ZOR"

Kayserispor'un işi çok zor. Bu maçı kazanabilirlerdi. Rakipleri 10 kişiydi uzun süre. Kayserisporlu futbolcuların beceriksizleri ve şımarıklıkları skoru değiştirmedi! Kayserispor beraberliğe üzülecekken eli boş döndü.

Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
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