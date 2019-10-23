Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yönetimine çağrı: Andone'nin bonservisini alın

23.10.2019 23:20

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan Sporun Not Defteri programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilmen, "Andone'yi çok beğendim. Galatasaray, ne yapıp edip bonservisini alsın. İlk maçta da çok beğenmiştim, çok değerli bir oyuncu. Galatasaray'a yakışır bir oyuncu diye düşünüyorum. Ayrıca ülkemizde gol krallığına aday olacağını düşünüyorum. Falcao döndüğünde çift santrfora dönülmek zorunda kalınabilir. Andone bence ligimizin iyi santrforlarından bir tanesi." dedi.

Florin Andone

"BELHANDA KEŞKE ÖZÜR DİLESE"

Dilmen, "Belhanda'yı ben beğenmedim maçta. Ancak olaya iki türlü bakmamız gerekiyor; Galatasaray taraftarının da Belhanda'nın da hatası var. Taraftar ve teknik ekip eliyle bu iş düzeltilmelidir. Mutlaka transfer döneminde değerlendirilecektir. Çünkü taraftarla oyuncu arasında kopukluk olduğu zaman toparlamak zor oluyor. Keşke özür dilese Belhanda, o zaman Galatasaray taraftarı elini uzatacaktır. Uzatmazsa da kulüp kaybedecektir." diye konuştu.