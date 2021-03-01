Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye övgü: Süper değildi ama akıllı bir oyun planı ile kazandı

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Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 yenerek zirve yolunda kritik bir 3 puan aldı. Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında maçı değerlendirdi. Dilmen, sarı-lacivertlilerin akıllı bir oyun planıyla maçı kazandığını belirtti. Ünlü yorumcu ayrıca Osayi'nin özelliklerini iyi kullanamadığını ve rakiple hep kucak kucağa kaldığını ifade etti.

Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 yendiği maçı değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in maçla ilgili yorumları şöyle:

"TRABZONSPOR SEZON BAŞI KÖTÜYDÜ"

Ligin bitmesine fazlasıyla var fakat camiaları düşündüğümüzde, tamam mı devam mı maçıydı. Trabzonspor sezon başı kötüydü, 3 büyüklerin 3'üne de evinde yenildi. Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye yenildi. 9 puan yapar bu. 3 takımı 1-0 yenmiş olsa, lider olma şansı yüksekti.

"ALTAY'IN KURTARDIĞI POZİSYON YOK"

Fenerbahçe maçı bence geçen hafta kazanmış. Kazanmaya yakın Fenerbahçe, yüzde 30 beraberlik, yüzde 20 Trabzonspor'du. Altay'ın kurtardığı pozisyon yok, Fenerbahçe adına 6 net pozisyon söylerim.

"MÜTHİŞ ELEŞTİRDİK"

Eleştirsek bile Ali Koç'u, oyuncuları, teknik direktörü ve Emre Belözoğlu'nu kutlamak lazım. Kaybetse bu takım çıkar mı derdik. Müthiş eleştirdik, büyük baskı oldu. Bu baskı sonunda bu kadar sakin kalabilmek kolay değil.

"FENERBAHÇE'NİN EN İYİ TRANSFERLERİNDEN BİRİ"

Pelkas, Fenerbahçe'nin en iyi transferlerinden biri. Uzatma dakikaları 4-2 biterdi, karşılıklı pozisyonlar vardı.

"KULÜBÜN DAVRANIŞ ŞEKLİNİ BEĞENDİM"

Ne yöneticilerden, ne Emre Belözoğlu'ndan bir açıklama gelmezken, devam mı, tamam mı beklentileri arasında giderken kolay değildir. Erol hocayı yolladınız diyelim, B planı var mı? Kazanırsan moralleneceksin, burada kulübün davranış şeklini ben beğendim.

"BEKLEDİĞİMİN ÜSTÜNDE BİR PERFORMANS GÖSTERDİLER"

Teknik direktör iyidir, kötüdür. Oyuncuların Antalya maçında sıfır reaksiyon verdiğini, bıraktığını gördük. Muhtemelen basın toplantısı yapacaklardı, Göztepe maçında reaksiyonsuzluk oldu. Beklediğimin üstünde bir performans gösterdiler. Süper değildi ama akıllı bir oyun planı ile kazandı.

"MOHAMED MOSTAFA GİBİ OYNUYOR"

Osayi çabuk, gittikçe hızlanıyor, süratli ama bir problemi var. Hep kucak kucağa. Çabuk oyuncu kucakta fazla kalmaz. Top rakipteyken pozisyon almaya başlaması lazım. Mohamed Mostafa gibi oynuyor, döndüğü zaman ise süratli gidiyor. Kendi özelliklerini iyi kullanmıyor. Beşiktaş'taki N'Koudou gibi.

"SAYGI DUYULACAK BİR OYUNCU"

Gökhan beni çok şaşırttı. Bu kadar aradan sonra böyle. Saygı duyulacak bir oyuncu, vallahi kolay değil. Aylardır oynamayacaksın, karşısında Nwakaeme olacak, fizik olarak ayakta kalmaya çalışacaksın, beni olumlu yönde şaşırttı.

"ÇOK ELEŞTİRİLDİĞİ MAÇLARDA BİLE BEĞENDİM"

Fenerbahçe'de ilk 5 oyuncu içindekiler Gustavo, İrfan Can, Sosa gibi oyuncular. Takımın iskeletinde önemli oyuncuların yok ama bir Sosa izledik. Çok eleştirildiği maçlarda bile beğendim ama bugün sakinliği ile vardı.

"BÖYLE YAPSINLAR"

Fenerbahçe çok kritik bir virajı, çok tartışılacağı bir maçı aldı. Ne yaptılarsa, nasıl davrandılarsa bu hafta. Böyle yapsınlar.