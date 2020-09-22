Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok
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Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun İbrahim Seten ile Beyoğlu'nda birlikte yürümesini eleştiren Rıdvan Dilmen, "Bu vatan haini, FETÖ sevdalısı arkadaşla yürümeye hakkınız yok" dedi.

22.09.2020 09:31 | Son Güncelleme: 22.09.2020 09:54

Fenerbahçe - Hatayspor maçının ardından kendisiyle ilgili atılan iddialara yanıt veren Rıdvan Dilmen'in açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun İbrahim Seten ile Beyoğlu'nda birlikte yürümesine de değinen Dilmen, "Sayın Kasapoğlu bakanım çok çalışkansınız. Sizi spor bakanı yapan kişiye hakaretler yağdıran bu vatan haini, FETÖ sevdalısı arkadaşla yürümeye hakkınız yok" ifadelerini kullandı.

"SÖYLE ARKADAŞINI, SÖYLEYEYİM KİM OLDUĞUNU"

Dilmen açıklamasında, "Sayın Bakanım sizi uyarayım. Sizi çok sevdiği için koymuyorlar. Her gün malum arkadaşların gazetelerinde 'Havuz açtı, okul açtı, koşu yaptı' diyerek en çok çıkan insan sizsiniz. Çünkü sizin yanınıza Refik Kaan Arkan'ı soktular. Sayın Bakan, şu arkadaş sizi bu göreve getiren, bakan yapan Cumhurbaşkanına hakaret eden bir arkadaş. Söyle arkadaşını, söyleyeyim kim olduğunu. Ben size Refik Kaan Arkan'ı söyledim, siz de 'Danışmanım değil' dediniz. Refik Kaan da bu çetenin üyesi. 2010'daki itiraf var ya bana, Rasim Ozanlar falan şahane anlatıyorlar orada" dedi.

"251 ŞEHİDİN KANINA SİZ DE BULAŞTINIZ"

İbrahim Seten'in attığı "Burnundan kıl aldırmayan Başbakan'ın 'Geri dön geri dön' demesi bile Fethullah Gülen'in yeni Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu teyit ediyor" tweetine de vurgu yapan ve çok sert tepki gösteren başarılı yorumcu, "Hadi gelsin o zaman. Türkiye'nin en büyük gücünü çağır telefonla, gelsin. Hadi! Gelmiyorsa, topla tayfanı defol git bu ülkeden. Defol git.Tayfanı topla git! Refik'ini al, Rasim'ini al, İsmail Er'ini de al, iyi sevişiyorsunuz. Eski tweetti yemezler! 2010'da yaptınız çünkü. Tam FETÖ operasyonu. 'Burnundan kıl aldırmayan başbakan' ne ya, sen kimsin ya, sen kimsin? Terör örgütü lideri için ne diyorsun. 251 şehidin kanına siz de bulaştınız. Ahlaksızlar! Ben ne yaptım size, bu insanlar, futbolseverler ne yaptı size? Türkiye'yi dolandırdınız, BİP Spor'dan, oradan, buradan ona hakaret, bun hakaret, antrenör değiştirdiniz! Şimdi yazamazsınız çünkü bağlamışsınız. Taraf gazetesi gibisiniz. Örgütlenmişsiniz. Her yerde pirana gibisiniz" şeklinde konuştu.

Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (40)
COŞKUN: Talimatsız konuşamaz oyle talimat almıştır
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HİYA: Fetoculer Başladılar yine . Cok dikkat edilmesi lazım . Ridvan dilmenın dınlenmesi lazım
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MEMET33: SİYASETÇİ SİYASET YAPACAK, SPORCU SPOR, KOLLUK KUVVETLERİ İŞİNİ, SPOR YORUMCULARI İSE SPOR YORUMU YAPACAKLAR, YOK ÖYLE FENERİN İŞİ KÖTÜ GİDİNCE GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK NERDEN ÇIKTI ŞİMDİ BU FETÖ İŞİ. KOCAMAN MİLLET MECLİSİ VAR BİŞEY BİLDİĞİNİ BİLEN KİM VARSA MAHKEMEYE GİDİP ARAŞTIRILMASINI İSTESİN SAYIN DİLMEN SEN NE AYAKSIN? ÖNCE ONU SÖYLE. FENER 9 KİŞİLİK 2. LİG TAKIMINI YENEMEMİŞ KONUŞACAK BİŞEY YOK SEN SAĞA SOLA SALDIR ÖYLEMİ? TEK DİŞİ KALMIŞ ŞEYTAN, FENERİ DEĞİL ŞEYTAN MELEKLER DAHİ KURTARAMAYA
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