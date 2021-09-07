Rıdvan Dilmen, A Milli Takım'ı yerin dibine soktu: Mahalle abileri, mahalle çocuklarıyla oynuyor gibi
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Rıdvan Dilmen, A Milli Takım'ı yerin dibine soktu: Mahalle abileri, mahalle çocuklarıyla oynuyor gibi

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A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında Hollanda karşısında ilk yarıyı 3-0 geride kapatmasını ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Ünlü yorumcu, Ay-Yıldızlıları sert eleştirirken, "Üzücü olan şu, hani böyle fizikli abiler mahallede yürürler ya, top oynayan çocukların aralarına girerler ve topla oynamaya başlarlar. Mahalle abileri, mahalle çocuklarıyla evlerine giderken oynuyor gibi bir oyun oldu" ifadelerini kullandı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda karşısında ilk yarıyı 3-0 geride kapattı. TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmayı değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in karşılaşmaya ilişkin yorumları şöyle:

"HÜCUM EDEMEDİK, OYUNA ORTAK OLAMADIK"

Favori Hollanda, hız, tempo, kalite, moral. EURO 2020 ve son maçlardaki başarısızlığımız var, erken gol olursa kırılgan olabiliriz' dedim. aslında maç 1-0'da bitti. 10 kişi kaldıktan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız olduk. Hollanda'ya karşı maçın başında yediğiniz golle çözülürsünüz. Hücum edemedik, oyuna ortak olamadık. Çok yumuşak takımız. Orta sahaya bakarsak, bunu görüyoruz.

"MAHALLE ABİLERİ, MAHALLE ÇOCUKLARIYLA EVLERİNE GİDERKEN OYNUYOR GİBİ BİR OYUN OLDU"

Üzücü olan şu, hani böyle fizikli abiler mahallede yürürler ya, top oynayan çocukların aralarına girerler ve topla oynamaya başlarlar. Mahalle abileri, mahalle çocuklarıyla evlerine giderken oynuyor gibi bir oyun oldu.

"TEMENNİMİZ HOLLANDA'NIN MAÇI RÖLANTİYE ALMASI"

İkinci yarı kimi sokarsak sokalım, %80'e %20 topla oynama olur. Yanlışlıkla çok hücuma kalkarsak, çok da fazla pozisyon bulurlar. 3-0'ı bulan takım rölantiye alabilir. Temennimiz, Hollanda'nın maçı rölantiye alması. Bu maçı çevirme ihtimalimiz, kırmızı kar yağmasıyla aynı seviyede.

Rıdvan Dilmen, A Milli Takım'ı yerin dibine soktu: Mahalle abileri, mahalle çocuklarıyla oynuyor gibi
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Rıdvan Dilmen, A Milli Takım'ı yerin dibine soktu: Mahalle abileri, mahalle çocuklarıyla oynuyor gibi - Haberler Spor
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